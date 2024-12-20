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美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（20）日出席工商協進會。民眾提問，美國總統當選人川普有意無差別加稅，台灣是否受影響？谷立言表示，台灣有非常好的地位，不管是半導體、無人機、電池等都扮演重要角色，但貿易上必須要注意到安全這個面向，我想這是未來大家都要注意到的重點。近期美國對於中國頻繁提出出口管制，對於台灣企業還如何因應？谷立言說，出口管制主要聚焦於國安有關領域，中國非常積極推動軍民融合策略，美國國防部也提到，中國非常強調運用科技來強化軍事能力，因此AI、晶片、其他元件等如果可能會用到飛彈、衛星系統，這些可能會威脅到台灣和美國安全。他強調，美國並不是要去控制貿易活動、阻礙跟中國貿易，而是這是攸關國安，是我們非常重視的議題，我們不要在不知不覺中幫助敵對力量。AIT都有資源可以跟大家說明目前以及未來出口管制政策，美國商務部最近推出新的規則，比如7奈米以下半導體出口限制等。針對台海狀況升溫，特斯拉先前有指示台灣供應商轉移生產基地。谷立言表示，美國政府沒有指示美企不要投資台灣，多數美國公司也都會繼續或加碼投資台灣，很遺憾確實有少部分例外。他強調，台灣是個很好的市場，明年經濟成長率看起來會有4%，不加入台灣市場其實有損企業，而據國防部公佈調查，我們也不覺得有任何非常急迫，或者不可避免的威脅，也因此鼓勵美國企業來台投資。針對台海狀況是否升溫，他表示，解放軍在台灣周遭活動越來越多，更會例行性跨越中線，這也讓美國認為有必提高對台軍售，提供台灣自我防衛協助的原因。對面外界所傳的「疑美論」，他說，美國是對於台海和平貢獻最多的國家，「所以我覺得不用懷疑美國的承諾，美國願意繼續維持此區域跟台海的和平。」他也強調，就像棒球比賽需要很多球員，和平跟安全不能只靠台灣或美國來做，更必須要在太平洋區域有更多盟國。和平跟安全不能只靠台灣或美國來做，就像打棒球一樣需要很多位球員，我們期待台灣扮演自己角色，也很開心看到台灣在國防策略上有所改革、增加國防他也坦言，幾年前我在台灣擔任AIT副處長時，國際間並沒有清楚意識到台海問題的重要性，但現在已經不一樣了，現在影響到的不只台、美、歐，還有很多國家也都很關注此議題，所以形勢已經不一樣了。最後，谷立言被問到身為台灣女婿，如果萬一台灣有狀況，是否願意奮戰到最後一刻？谷立言回應，「我並沒有隨時準備好買機票回美國，所以請大家不要擔心」，即便中國會說台灣事務是中國事務，但現在全世界已經知道是全球的事務，目標就是努力預防事情發生。