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民進黨立委19日深夜雖破窗攻佔議場，但國民黨20日一早就反攻搶回主席台，並如計畫順利三讀《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等法案，看似大獲全勝。面對青鳥連日抗爭，藍營嘲諷只為求官，但撇開綠營基本教義派，若問平常沒那麼熱衷政治的中間選民，恐怕也不知道藍營到底通過了什麼福國利民法案。若要比論述，國民黨其實還是慘輸民進黨。根據透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，近一個月來網路上有關選罷法的網路聲量趨勢，絕大多數網友都只知道國民黨立委3分鐘初審通過法案、接下來又要強行三讀通過「三大惡法」。至於國民黨修法內容到底有哪些重點，絕大多數網友大概都不清楚，更不會知道，通過這些法案跟他們有什麼關係。這也反映在國民黨的網路文宣，多數重點也都是在回嗆民進黨。根據 Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章的分析，最近一個月，綠委共發文177篇，與網友總互動數7.4萬，相較之下藍委僅發文11篇，總互動1萬，綠委發文量約是藍委的16倍之多，國民黨團有54席立委卻只發11篇文，顯然多數藍委較少透過社群媒體與選民溝通修法內容，也沒有試圖在網路上爭取更多對修法的支持。原因就出在，國民黨對於要三讀哪些法案，並沒有自己的節奏。舉例來說，《選罷法》修法，加嚴罷免連署的修法三讀了，但還有另一個版本，「罷免票數+1」卻才剛送出委員會。接下來還要立刻再三讀另一個《選罷法》嗎？還是作罷？恐怕多數藍委自己都不清楚。又例如《財劃法》，攸關國家財政與各縣市收入分配，就算藍委都同意，這麼倉促修法，藍營確認各縣市首長都知道修法重點，也都會全數埋單？國民黨的決策模式，都由黨團幹部發動，到最後一刻，才找藍委開黨團大會凝聚共識。為求團結，藍委當然都力挺與綠營戰到底，但國民黨文宣系統卻使不上力，少了在三讀大戰前的論述，藍營根本沒爭取到什麼支持。就算很多人不滿民進黨輸不起，但國民黨支持度也沒提升，甚至拒絕表態。最近TVBS的民調就是呈現這樣結果，不願表達自己政黨傾向的民眾，竟將近3成。國民黨在五月國會改革一役，靠民眾黨聲量與小草的相助，在網路聲量還能與綠營分庭抗禮，但如今柯文哲遭羈押、民眾黨自顧不暇，何況接下來很多法案，藍白對修法重點不見得有共識，國民黨還是要靠自己。青鳥包圍立法院、討伐藍委，國民黨都可以嘲諷他們只為求官、是被民進黨動員而來。這些人不可能改變立場，同意國民黨說法，但國民黨要爭取的，是更多的中間選民支持。國民黨如果只一直在意與民進黨拚輸贏，無法提升自己的修法品質，註定就是在野黨的格局，離重返執政也會越來越遠。