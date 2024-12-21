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▲領隊蔡其昌認為，12強賽中華隊主帥曾豪駒合理布局，讓每一名球員都在隊內能產生積極價值，有別於過去只靠一、兩名球員英雄式發揮，這一屆賽會能夠充分利用團隊力量取勝，而這出色的調度和整合能力，功勞要歸給曾總。（圖／記者吳翊緁攝）

中華隊12強賽靠著中華英雄們的團結努力，拿下隊史首座「三大賽」世界冠軍。除了陳傑憲、林昱珉等球員的好表現是創造奇蹟的關鍵外，教練團的運籌帷幄同樣功不可沒，領隊蔡其昌就認為，球隊主帥曾豪駒合理布局，讓每一名球員都在隊內能產生積極價值，有別於過去只靠一、兩名球員英雄式發揮，這一屆賽會能夠充分利用團隊力量取勝，而如此出色的調度和整合能力，功勞要歸給曾總。上一屆WBC世界棒球經典賽中華隊打出感動的一屆賽會，然而最終成績並不算太好。去年比賽結束後，團隊也開始動起來，包括情蒐、後續團隊陣容的規劃等等，都要馬上開始進行和推動。蔡其昌提到，那時候認為不只選手要年輕化，教練團同樣也是，在這種背景下他認為曾豪駒是個合適的人選。蔡其昌稱讚曾豪駒是這次12強賽奪冠的幕後英雄之一，直言曾總的優點就是能合理布局，在挑選選手時就已經想好了隊形和調度，明確告知選手定位，「他選進來的選手，每一個人要發揮什麼角色都很清楚，例如：左投只要對付一名左打，你的角色就是這樣。」蔡其昌說，教練不是神，比賽變數很多，因此曾豪駒只在乎他的調度是否合理、隊形效果有沒有發揮，「過去我們打國際賽，總教練常常隊伍選了12個投手，卻只有3在投，剩下的連出場機會都沒有。」雖然相信王牌沒有不對，但是出賽的所有人若都能貢獻力量，才有可能扳倒比自己更強大的對手。這支中華隊一開始大家不看好，最終卻接連扳倒韓、日、美等強隊奪冠，不得不說曾總選人有自己的獨到之處，蔡其昌說：「總教練只選你（選手）進來做一件事情，若每人都能把那件事做好，那這個隊形就能符合總教練的需求。」當然教練選人是一回事，選手的執行力是另一件事，能否將教練團給予的任務做好，也關係成敗。而隊長陳傑憲的價值也就在於此，他負責溝通和協調，像是膠水一樣，將整個團隊黏合在一起。「教練團和選手還是有距離，因此隊長就很重要了。他可能和制服組關係不差，但又是選手。」教練團合理布局，選手全力以赴，這就是中華隊這次可以拿到世界冠軍的原因。