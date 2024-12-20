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立法院會今（20）日一早為選罷法等修法發生肢體衝突，僵持二個多小時，在藍委突破茶水間側門進入後，國民黨立委陳玉珍全副武裝，對主席台發起攻勢，民進黨立委范雲則一度牽制住陳玉珍前進。對此，范雲感嘆說，她30年前參與野百合學運，當年的鎮暴警察都不像陳玉珍這麼不文明。范雲表示，從主席台下往上爬是最困難的地方，當時看到陳玉珍往主席台衝，她抱持的心情就是，不管三七二十一就是要牽制陳玉珍，接著對她「抱緊處理」。陳玉珍眼看主席台左側久攻不下，接著轉攻主席台右側，由民進黨立委黃捷展開下一波防禦工事。范雲直呼，她30年前參與野百合學運，當年的鎮暴警察都不像陳玉珍「不文明」，當年鎮暴警察會對男性集會遊行者較動粗，但女警對她們都旨在驅離，不會暴力動手，不像陳玉珍，一來就拳腳相向。由於在衝突中，范雲皮衣都被拉破，這也讓她感嘆，作為台灣民主運動的參與者，她從野百合、野草莓到太陽花，目睹過許多衝突，但今天立法院的暴力行為最令她痛心，大家原本應該團結一致，對抗中共、守護民主，為什麼同僚卻變成敵人？