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中國將政治影響力觸角伸至美國的管道有所轉變，美媒近期接連披露，中國近一兩年開始鎖定美國地方州長和機構，提高在州層級的影響力，向這些地方官員示好並維繫關係，試圖布局養成，透過美國地方政府讓建立起對中依賴，甚至是確保台灣的影響力遭到削弱。美媒《紐約時報》與《美國之音》在近期的報導中分別提到中國觸角伸至州政府一事，紐時指出，中國插手美國地方政治，基於四項原因，包括接觸美國全國性政治領袖機會漸漸減少、地方政治人物對中國無戒心、今日市長可能是明日的政治明星、北京對華人社群有強烈興趣。報導以紐約州長侯可（Kathy Hochul）前副幕僚長孫雯（Linda Sun）和其丈夫胡驍（Chris Hu）為例，指出兩人因涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等多項罪名，在九月初被捕，孫雯在職期間曾多次阻撓台灣跟紐約州政府官員會面。報導提到，中國對於華人社群看管嚴密，試圖想海外異議人士噤聲，因此，紐約和舊金山等中國或海外華人最多的幾個城市就成為首要目標，中國希望藉此能削弱台灣在當地的影響力。中國不斷透過外交官接觸美國地方官員和政要，提供旅遊招待、宴客等各項表面福利和熊貓外交等措施，試圖影響地方政府政策，美國之音則直接點名民主黨加州州長紐森（Gavin Newsom）就是中國試圖滲透影響的對象，紐森在2023年10月訪問中國，受到中國高規格接待，還與中國國家主席習近平在內等中共高級官員會面，紐森還在會面時強調加州願做中國長期的合作夥伴。美國智庫美國捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）在近期的一份關於中國對美國地方滲透的報告中提到，中國透過經濟投資、文化交流、地方政府合作等多種手段規避聯邦監管，建立地方影響力，並以中車公司和比亞迪為例，兩家公司在美國地方城市建立子公司，在公共領域與地方官員進行互動，比亞迪更透過美國子公司建立設施。