美股四大指數周五 (20 日)早盤由平盤上下起全面開漲，稍早出爐的11月個人消費支出 (PCE) 物價指數低於預期，通膨溫和下降。

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美股四大指數今日早盤，截止至台灣時間晚間11時40分，道瓊工業指數漲309點或0.73%；那斯達克指數漲135點或0.7%；標普500指數漲41點或0.7%，費城半導體指數漲76點或1.56%。

個股部分也多呈現開低走高，輝達早盤上漲近2%，特斯拉也收復跌勢漲回逾0.3%。

美國商務部周五 (20 日) 公布11 月個人消費支出 (PCE) 物價指數，年增幅2.4%，略低市場預期的 2.5%，但較前期值 2.3% 略升溫；聯準會 (Fed) 青睞的剔除能源和食品價格後的 11 月核心 PCE 物價指數，年升 2.8%，低於市場預期的2.9%，相較前值持平。

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