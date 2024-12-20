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▲ 2024承億亞灣藝術節即日起登場，今年規劃雙展區開放免費兌票入場。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.20）

▲承億酒店14Ｆ、15F客房變身40個藝術展間，共有百位參展單位與藝術家參與。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.20）

2024承億亞灣藝術節即日起登場，今年規劃雙展區開放免費兌票入場，包含承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」以及高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」，特別的是，其中一位藝術家寧芮潔創作的Moi 氣球裝置已攀爬在高雄港旅運中心外牆，形成與《魷魚遊戲》IP 娃娃互相呼應對看的有趣畫面，萌翻高雄！展區之一的承億酒店「第三屆亞洲插畫藝術博覽會」，即日起至12月22日盛大開展，今年主題為「走進我的藝術主場」，承億酒店14Ｆ、15F客房變身40個藝術展間，共有百位參展單位與藝術家參與，包含首度邀請到韓國微風藝博會Breeze Art Fair共同推出聯名展會，共有10位韓國藝術家參展進駐，帶來精彩的國際藝術交流。此外，更邀請特別參展商，IDEAs Taiwan愛迪思臺灣聯合學生丶家長跨校合作，在亞洲插畫藝術博覽會舉辦「藝術與愛的力量」慈善義賣油畫美展，以「為罕病而畫」為使命，匯聚85位慈善藝術家、展出106幅作品，創下大會首次展間人數及作品數量最多的紀錄。承億酒店也鼎力支持助力此次慈善義賣的收益，並捐出該展間全額收入惠及社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會。承億酒店高雄在地知名藝術家陳晉廷合作，在承億酒店25樓大打造公共展區「陳晉廷木雕創作」，7F承風書店則攜手MIE ISHII 與馬尼尼為設立公共藝術展區；另外，7F承風書店在「第三屆亞洲插畫博覽會」活動期間也規劃2024承億亞灣藝術節系列講座與工作坊，開放免費入場，民眾可於線上報名。「2024承億亞灣藝術節」展區二，高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」，即日起至2025年2月2日開展，展期長達45天，特別邀請台日６位藝術家串連展演：飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤 悟，以「漫波」為題，邀請大家漫步於高雄溫暖的日光下，感受海港的波光粼粼，一同探索藝術作品的無限可能性。