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36歲日本名投田中將大預計加盟讀賣巨人，這位昔日「神之子」距離日美通算200勝里程碑只差3勝，來年能否達陣引人關注，只是日媒指出，巨人流傳著「不祥魔咒」，只要超過30歲重返或以自由球員身份入隊的投手，往往未能重返榮耀，甚至黯然退役，上原浩治就是例子。日本媒體《dmenu》撰文指出，巨人有著令人憂慮的魔咒，只要30歲以後重返或以自由球員身份加入的投手，往往未能超越過往成績，甚至無法適應新環境，並舉了4位明星投手為例。作為中日龍隊的王牌投手，32歲時以自由球員制度加盟巨人，僅效力2年，第2年更是全部以後援身份登場，未能重現昔日身手。35歲的自橫濱DeNA移籍至巨人，本被寄望於先發戰力，但2年下來幾乎未有表現，最終遭到解約。曾是近鐵、樂天以及大聯盟水手隊的王牌投手，2019年以37歲之齡加盟巨人，但因肩傷復健不順未能在一軍登場，2年後宣布退役。在2018年以43歲高齡重返巨人，當年留下0勝5敗的成績後迅速退役。儘管有工藤公康與杉内俊哉等人打破魔咒的案例，但佔極少數。專家分析，日職歷史最悠久的巨人隊所擁有的高關注度，所產生的壓力是一大因素，在其他球隊中即使表現失常，可能僅會有小部分討論，但在巨人往往會成為媒體頭條。此外，巨人缺乏夜間練習及調整的設施，例如，東京巨蛋賽後無法開放進行額外訓練，而巨人其他球場距離較遠，賽後深夜前往並不現實，這對於需要頻繁調整的老將而言，無疑是一大劣勢。對田中將大而言，如果未能在巨人迎來回春表現，或許就將走向生涯終點，能否克服這段挑戰，將是外界關注的焦點。