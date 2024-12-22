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▲梅莉史翠普高中時不但是啦啦隊女神，還曾經獲選為「返校日皇后」。（圖／摘自IG）

▲《BJ單身日記》系列把芮妮齊薇格塑造成大齡又胖的「剩女」。（圖／摘自IMDb）

▲芮妮齊薇格在高中時也曾經是啦啦隊美女，還被同班同學選為「夢幻約會對象」。（圖／摘自IG）

▲珊卓布拉克以喜劇演出大受觀眾歡迎，其實在念書的時候，她就很喜歡搞笑。（圖／美聯社／達志影像）

▲珊卓布拉克高中時穿上啦啦隊隊員服裝，看來頗為清秀。（圖／摘自Pinterest）

▲卡麥蓉狄亞少女時代就已經很甜美，更是標準的啦啦隊女神。（圖／摘自IG）

啦啦隊女神是台灣演藝圈的話題焦點，一舉一動都能引發熱烈討論。一般都認為要成為啦啦隊女神需要有甜美的臉蛋、玲瓏的身段，可是歐美卻有好幾位重量級影后，年輕時都曾是啦啦隊的成員，絕對令影迷不敢相信。像是演技女王梅莉史翠普，不但在高中時是啦啦隊的受歡迎成員，還曾在高年級獲選為「返校日皇后」，而珊卓布拉克、芮妮齊薇格、荷莉貝瑞、瑞絲薇絲朋等奧斯卡影后，也都有身為啦啦隊美女的過去。75歲的梅莉史翠普，在華人區被敬稱「梅姨」，一直以來就是演技實力得到的讚譽多過外表，也鮮少被認為是好萊塢的「美女級」影星。殊不知，她在尚是少女的年代，憑著外表在高中校園內可是頗為吃香的。球隊猛男與啦啦隊辣妹，是提到美國高中最容易令人聯想到的經典人物，梅莉史翠普雖有一頭金髮，五官卻比較具備傳統賢妻良母的味道，並不性感火辣，可是她卻能加入向來被認為該是辣妺當家的啦啦隊，實在不簡單。而「返校日皇后、國王」的選拔更是青春電影裡常出現的橋段，總是被描繪成校園女王之間的勾心鬥角戰爭，梅莉能擊敗學校裡那麼多對手，擺明平常在校內的人氣應該就不低，遠比她後來在電影裡演的某些角色要受歡迎很多。另一位今日觀眾難以想像的該是《BJ單身日記》裡被消遣為大齡、過胖「剩女」的芮妮齊薇格，她那時在片中顯得毫不起眼，不過極具親切感，她也大多扮演「鄰家女」之類的樸實角色，難得才有機會濃妝豔抹。可是她不但13歲就已經是啦啦隊成員，更一直當到高中畢業，高中時開始懂得化上亮麗的妝容，被班上同學選為「夢幻約會對象」，證明她的人氣也很不錯。而曾是好萊塢浪漫喜劇女王的珊卓布拉克，有位來自德國、很嚴厲的媽媽，因此能說流利的德語，也加入了啦啦隊，因為：「才有辦法當個不聽話的女孩。」她雖然穿上啦啦隊服時還蠻可愛，卻很愛搞笑，常有天馬行空的創意，培養出日後演喜劇的才華。童星出身的瑞絲薇絲朋，和曾經參選「美國小姐」拿到第2名的荷莉貝瑞，小的時候都俏麗可愛，被啦啦隊網羅，似乎也頗合理，難得的是她們日後獲奧斯卡肯定，證明自己不是只靠賣臉蛋。倒是息影好幾年才又復出拍片的卡麥蓉狄亞，當演員前是模特兒，在入行前已經是啦啦隊的成員，少女時期就漂亮、搶眼，堪稱一路走來都是男性心目中的「女神」。