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2024世界大賽由洋基對決道奇，各自代表美國東西岸的傳統強權，繼1981年來首度於世界大賽會師，這場「夢幻對決」最終在洋基以1比4敗陣後草草畫下句點。睽違14年殺入世界大賽卻輸得難堪，休賽季洋基決意雪恥復仇，尤其在未成功留下巨星Juan Soto後，大舉在自由市場與交易市場招兵買馬，一頓操作讓人眼花撩亂；反觀奪冠後的道奇，已將野心放在未來數年霸業上，除補強Blake Snell外，至今整體操作顯得沉穩。Soto離去宛如在洋基頭頂上澆了一盆冷水，但球團並未陷在低潮太久，反而找回遺失多年的豪門霸氣，在道奇帶走Snell後，便以8年2.18億左投史上最大約綁定Max Fried，補強先發輪值，再送走怪投Nestor Cortes，從釀酒人換來明星終結者Devin Williams，18日則宣布與小熊達成交易協議，延攬前國聯MVP得主Cody Bellinger，還從小熊手上拿到500萬美元現金。洋基先發輪值看似完整，但不僅後段先發Marcus Stroman、Luis Gil表現起伏無法讓人安心，頭號王牌Gerrit Cole年滿34歲，本季受到傷勢影響，表現略有下滑趨勢，Fried到來讓這些擔憂減少一大半，前三號輪值Cole、Fried與Carlos Rodón絕對稱得上頂級。後援防線方面，過去3年的終結者Clay Holmes離隊，洋基立刻補上Williams，與Luke Weaver共組牛棚雙保險，還有Tommy Kahnle把守七局；從小熊換得前國聯MVP得主Bellinger，要彌補Soto離隊火力雖不實際，但Bellinger依舊擁有高於聯盟平均打擊實力，加上剩餘合約靈活、雙修一壘與外野守位特性，皆讓此筆補強普遍獲得高度讚賞。道奇雖成功奪冠，但先發短缺問題仍在，招募下半季找回身手的兩屆賽揚名投Snell，無疑針對痛點補強，老將Daniel Hudson退休，不久便宣布續約Blake Treinen維持牛棚戰力，發覺留不下「西語老師」Teoscar Hernández，火速提前1年約綁定Michael Conforto補強外野深度，兩筆操作都以維持奪冠戰力為目的。洋基、道奇兩大豪門軍備競賽，目前看似各使本領、互不相干，然暗潮洶湧下也逐漸展開角力，日籍強投佐佐木朗希爭奪戰中，洋基與道奇皆已出招搶人，自由市場也還有包含「北極熊」Pete Alonso、三壘手Alex Bregman、響尾蛇重砲Christian Walker、Paul Goldschmidt與Nolan Arenado等名將在列，這場「豪門生死鬥」，後續進展值得持續關注。