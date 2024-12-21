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灰狼昨(20)日在主場慘敗給尼克26分，「蟻人」Anthony Edwards全場被嚴密盯防僅得17分，賽後這位灰狼當家球星被守到心態炸裂，向媒體抱怨自己每次切入就有4個人堵住他，並稱球隊進攻毫無特色可言。「我們進攻毫無特色。」Edwards無奈地說：「讓我投一堆球、讓Randle投一堆球，這就是我們進攻時在做的事情，其餘我們什麼都不知道。」Edwards隨後解釋這些抱怨並非針對教練團。「這並非全部都是教練的問題，而是關於場上球員。我們得讓彼此打得更輕鬆一點，教練把我們放在對的位置上，但我們沒有在做對的事。」Edwards自開季來已經數度抱怨球隊的貧攻狀況，自Karl-Anthony Towns離隊後，灰狼本季整體進攻效率下滑至聯盟第20名，半場進攻效率則下滑至17名，每百回合僅能攻下95.7分，同時灰狼總教練Chris Finch進攻體系中使用最多的單打戰術，每回合也僅能攻下0.77分，每當強邊設立的第一波戰術跑不出來，球就會轉移到弱邊的Edwards手上，讓他單打終結掉。「沒有切入空間，我什麼也不能做。」Edwards向媒體抱怨道，「切入空間基本上是關閉的，對手總會塞滿人在那些空隙中，每當我切入，就有4個人堵住我，很抱歉，我在這個狀況下什麼也做不了。」Edwards的抱怨似乎也說明他本季為何出手那麼多顆三分球，本季Edwards場均三分出手多達10.1次，佔超過所有出手數超過一半。