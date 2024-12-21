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菲律賓好手Jefrey Roda在決賽克服一路落後勢，Jefrey Roda與柯秉逸在今年7月28日才在「廬山九球公開賽Lushang Open」的冠軍賽對決，當時柯秉逸獲勝，事隔三個多月Jefrey Roda復仇成功。Jefrey Roda去年國際賽出賽不多，所以世界排名未臻頂尖，但出桿流暢且穩定，有「死亡運桿」的封王。他在今天過關斬將，先後擊敗印尼名將Edward koyongian、復出的臺灣老將『齊天大聖』王泓翔、今年河內公開賽冠軍Johann Chua、前世界球王Francisco Sanchez Ruiz，一路殺進冠軍賽。「第三屆Universal台北職業撞球公開賽（Universal Chinese Taipei Open），今年邀請將有來自世界各地128位選手，在臺北市松山文創園區舉行。參賽選手中至少有30人拿過國際大賽冠軍，10人擁有世界冠軍頭銜，其中WNT排名前30 名的選手有近半參賽，算得上是撞球界的經典賽。第一天的在Matchroom Youtbe直播的觀看人數就超過17萬人次的決賽，現場至少擠進超過1500名球迷觀戰，將松山菸場的4號倉庫擠得水洩不通。柯秉逸在三十二強賽險遭不測，對決唐境霆之戰一度以2：8落後，再掉一局就要被淘汰，還好及穩住情緒和節奏，最後以10：9演出大逆轉，驚險獲得晉級。柯秉逸接下來在十六強10:7勝菲律賓James Aransa；八強戰與今年雷耶斯盃MVP 新加坡好手Aloysius Yapp打得難捨難分，掌握對手在最後關頭的失誤，再以11：10勝出；四強賽遭遇自己的弟弟，第一屆臺北公開賽冠軍，目前世界排名第4的柯秉中。未能奪得個人第2座臺北公開賽冠軍，柯秉逸表示不會遺憾：「其實還好，遇到自己的哥哥，都是自己家人，希望冠軍留在自己家就好了。」他說，「今天表現還OK，前面幾場球都有一些狀況，都有穩住才能打進四強，但前幾場真的打得很累了，精神無法集中，突然間都打不進了…」。除了柯家兄弟，跑去賣義大利麵，暫別職業撞球近10年的『齊天大聖』王泓翔，今天也打出令人驚喜的一役。他在32強賽擊敗10：6擊敗上一屆台北公開賽冠軍，菲律賓好手Carlo Biado。「算是報一箭之仇，這是我第2次遭遇他，今年在胡志明市的比賽，也是在32晉16也是這個比數輸給他，就想說這場想說在家鄉要保衛一下，最後順利打到他。」王泓翔說：「以往國際賽到他們這種A咖，打得蠻怯場，今天一開始有把握住他失誤的機會，能夠獲勝真的蠻開心的。」可惜王泓翔在十六強賽以4：10不敵菲律賓Jefrey Roda，不能繼續向前挺進。