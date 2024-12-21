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儘管美國聯邦政府機構再現停擺危機，但最新指標顯示美國的通膨似乎正在減速，影響美股週五先跌後升，收盤時主要指數皆漲，其中道瓊工業指數更是飆升近500點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國商務部20日公布的11月個人消費支出（PCE）物價指數，年增幅2.4%，略低市場預期的2.5%；聯準會 (Fed) 青睞的、剔除能源和食品價格後的11月核心PCE物價指數，則是年升2.8%，低於市場預期的2.9%，相較前值持平。通膨數據低於預期，推動了美股反彈，並有助於化解本週稍早出現的悲觀情緒，當時聯準會表示，由於通膨頑固，將縮減未來的降息幅度。芝加哥聯邦準備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，週五的通膨數據令他感到振奮，儘管央行採取謹慎立場，但明年利率仍可能下降，通膨率仍有機會降至2%的目標。20日收盤，美股道瓊指數上漲498.02點，或1.18%，收42840.26點；那斯達克指數上漲199.83點，或1.03%，收19572.60點；標普500指數上漲63.77點，或1.09%，收5930.85點；費城半導體指數上漲71.44點，或1.46%，收4964.91點。不過，儘管美股主要指數週五皆上漲，但以本週整體趨勢來看，仍是虧損、呈現跌勢。其他方面，美國國會臨時支出法案未獲通過，也讓美國部分聯邦政府單位，面臨耶誕前關門的危機。高盛認為，美國聯邦政府停擺風險正在升溫，但相信共和、民主兩黨仍會在最後一刻達成共識，阻止停擺發生；就算真的暫時停擺，預計也不會持續很久時間。