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美國總統當選人川普（Donald Trump），20日在社群網站發文，要求歐盟大量購買美國的石油和天然氣，以縮小雙方的貿易逆差，否則就要向歐盟輸往美國的貨品徵收關稅。綜合《CNBC》等外媒報導，2022年美國對歐盟的商品和服務貿易逆差為1313億美元，前者是後者商品的最大接收國，佔歐盟出口的近1/5，最大的貿易逆差項目主要是機械和汽車。美國出現貿易逆差的原因是多方面的，部分歸因於與其他國家、地區不平等的貿易關係，以及其他國家對自身企業的優惠補貼等等。歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）回應稱，歐盟和美國的經濟深度融合，貿易和投資總體平衡，已準備好與川普政府討論如何加強雙邊關係，包括在能源領域的共同利益，歐盟將致力於逐步停止從俄羅斯進口能源，並使自己的供應來源多樣化。一位不願具名的歐盟高級外交官透露，他們對川普週五的言論並不驚訝，歐盟執委會主馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月曾說，用美國進口能源替代俄羅斯液化天然氣會更便宜，歐盟已計畫在川普於2025年初上任後，針對此事進行接觸和談判。分析認為，川普的言論存在很大的不確定性，他真正會實施關稅到什麼程度，關係到他與其他國家能達成什麼樣的協議。義大利前總理雷塔（Enrico Letta）表示，歐盟需要做好「回敬」川普威脅的準備，如果川普提出不對稱的貿易協議，或將不同的產業混為一談，來跟歐盟喊價，歐盟也該思考該如何因應。