冬至咖啡優惠出爐，今（21）日7-11、全家都有咖啡10元多喝一杯活動，7-11濃萃美式、厚乳拿鐵、烏龍奶茶第2杯10元，還有「LINE禮物」精品美式、馥芮白買一送一隱藏優惠；全家便利商店特濃美式、好喝奶茶10元多一杯；萊爾富則提前公開聖誕節、平安夜優惠，特濃咖啡、奶茶通通買一送一。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾中杯熱好時經典可可，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月20日至12月22日
◾濃萃美式咖啡（冰／熱）第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾厚乳拿鐵（冰／熱）第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾熱珍珠焙火烏龍奶茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾熱四季春純奶青買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾熱經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
📍APP｜12月21日至12月24日
◾好時經典可可任4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵4杯210元，5.3折（原價100元、特價53元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7折（原價70元、特價50元）
◾厚乳拿鐵4杯180元，7折（原價65元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元，7折（原價60元、特價43元）
📍APP｜12月15日至12月21日
◾大杯卡布奇諾買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
◾特大杯系列美式／拿鐵買10送5，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買10送5，6.7折（原價110元、特價73元）
◾風味飲系列指定熱飲買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡。
📍門市｜12月11日至12月24日
CITY CAFE大杯／精品咖啡／CITY TEA（茶＆珍珠 ）全品項2杯7.9折、4杯7.5折，以下舉例換算：
◾太妃焦糖瑪奇朵4杯7.5折（原價55元、特價41元）
◾厚乳拿鐵4杯7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯精品馥芮白4杯7.5折（原價120元、特價90元）
◾大杯精品美式4杯7.5折（原價100元、特價75元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯7.5折（原價75元、特價56元）
此外，即日起至12月31日發放百萬張厚乳拿鐵30元優惠券，可打開《OPENPOINT》APP「行動隨時取」→提貨券→兌換券確認。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月18日至12月22日
◾大特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月20日至12月22日
◾天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾牧場直送4.0海鹽焦糖牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾小林煎餅 雞蛋煎餅買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾偉特 鮮奶油糖買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜12月19日起至12月29日
◾全家霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特價27元）
📍APP｜即起至12月24日
◾大燕麥拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日起至12月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯系列的茶歐蕾買1送1
（可選台茶18紅玉茶拿鐵／凍頂烏龍茶拿鐵／炭焙鐵觀音拿鐵／阿華田草莓巧克力歐蕾／紅茶拿鐵／巧克力歐蕾）價格不同以2件5折計
📍APP｜即起至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
購買以上APP組合再贈野生貓貓怪 彈片收納包／手機手腕帶任一件
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜12月20日至12月25日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折，（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月20日至12月25日
◾熱喬名精品迦納特價29元，5.3折（原價55元）
◾沖繩黑糖奶茶特價29元，6折（原價50元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月25日、12月31日至1月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月20日至12月22日
◾濃萃美式咖啡（冰／熱）第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾厚乳拿鐵（冰／熱）第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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📍APP｜12月21日至12月24日
◾好時經典可可任4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
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◾珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾買10送5，6.7折（原價75元、特價50元）
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◾風味飲系列指定熱飲買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、摩卡咖啡。
📍門市｜12月11日至12月24日
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📍門市｜12月18日至12月22日
◾大特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月20日至12月22日
◾天然水610ml買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾牧場直送4.0海鹽焦糖牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾小林煎餅 雞蛋煎餅買1送1，5折（原價29元、特價15元）
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◾農心 安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍門市｜12月19日起至12月29日
◾全家霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特價27元）
📍APP｜即起至12月24日
◾大燕麥拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日起至12月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯系列的茶歐蕾買1送1
（可選台茶18紅玉茶拿鐵／凍頂烏龍茶拿鐵／炭焙鐵觀音拿鐵／阿華田草莓巧克力歐蕾／紅茶拿鐵／巧克力歐蕾）價格不同以2件5折計
📍APP｜即起至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
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🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜12月20日至12月25日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折，（原價50元、特價25元）
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📍門市｜12月20日至12月25日
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