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WBSC世界12強棒球賽中華隊勇奪冠軍，也讓更多世界各地的棒球迷看到台灣棒球。近期大聯盟官網記者Michael Clair在個人社群網站上分享自己本屆12強賽最愛的10大球員，其中有3人是來自中華職棒，「台灣隊長」陳傑憲更是高居第一。在Clair的排名中，第1到第10名分別是：陳傑憲、Chandler Simpson（美國）、Carlos E. Perez（委內瑞拉）、Rich Hill（美國）、林昱珉、高橋宏斗（日本）、金倒永（韓國）、Ryan Ward（美國）、牧秀悟（日本）、Mario Sanchez（委內瑞拉）。本屆賽事，陳傑憲敲出14支安打，打擊率6成36，有2發全壘打、6分打點，是本屆賽事的打擊王，他的領導能力和攻守實力有目共睹，兩支全壘打非別是在對韓國和日本的兩場關鍵戰，無愧為賽會MVP。至於林昱珉，本屆12強賽先發2場，分別是第一場對韓國，以及冠軍戰對日本，總計主投8又2/3局被敲3安、失2分，飆6K，防禦率2.08。他在場上的霸氣，以及投球前獨特的「滑步」動作，都讓人印象深刻。Michael Clair本人也認為，林昱珉才是賽會最佳投手。而另外一人，雖然不是台灣球員，但今年球季卻在中華職棒效力，那就是委內瑞拉強投勝騎士（Mario Sanchez）。他是該國王牌投手，預賽對美國隊，主投6局飆10K失2分，助球隊奪勝；不過季軍戰對美國投2又2/3局，被敲1支安打，投4次保送丟2分，最終球隊落敗，無緣取得銅牌。