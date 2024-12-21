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▲7-11購買紫糯米芋泥湯圓或焦糖布丁湯圓任1盒，加購Kuromi湯圓碗玩偶（149元）、布丁狗湯杯（159元）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲桂冠湯圓推出布丁狗「焦糖布丁湯圓」／庫洛米「紫糯米芋泥」湯圓，全家加價99元送庫洛米玩偶、149元加價送布丁狗。（圖／全家提供）

▲OKmart即起至12月31日前，至全台OKmart門市購買桂冠湯圓系列（花生/芝麻/鮮肉）單盒原價60元，享任選2件8折、3件75折。（圖／OK超商提供）

▲冬至湯圓優惠品項，桂冠湯圓 芝麻／花生／鮮肉任2盒82元。（圖／翻攝畫面）

▲全聯福利中心獨家限量販售！桂冠「萌友一起吃湯圓組」贈送隔熱墊。（圖／桂冠提供）

▲家樂福「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」每包售價59元，即可用99元加購布丁狗側抱湯圓款娃娃一隻。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲愛買量販湯圓即起特價中，桂冠湯圓系列200g~300g任2盒82元。（圖／愛買提供）

冬至吃湯圓！《NOWnews》整理全台通路湯圓優惠，包括7-11、全家便利商店有桂冠湯圓任選3件75折，購買指定口味還有布丁狗、庫洛米周邊加價購；全聯福利中心則是推出組合優惠，「桂冠紫糯米芋泥湯圓、焦糖布丁湯圓」二入一組加贈三麗鷗隔熱墊只要218元。迎接冬至，7-11即日起至12月24日，購買湯圓享「2件88折、3件79折」優惠；12月20日至12月22日還加碼桂冠系列湯圓「任選3件75折」優惠活動。購買桂冠「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」任一盒即可以149元加購「湯圓碗Kuromi」玩偶或以159元加購「布丁狗湯杯」。即日起至2025年3月4前，凡於全台「全家」店舖購買桂冠、義美指定口味湯圓，可享任兩件8折或任三件75折優惠。購買桂冠「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」任一盒即可以99元加購「抱湯圓款Kuromi」或以149元加購「湯圓碗款布丁狗」玩偶。OKmart即起至12月31日前，至全台OKmart門市購買桂冠湯圓系列（花生/芝麻/鮮肉）單盒原價60元，享任選2件8折、3件75折優惠。除了門市優惠外，即日起至12月31日，於專屬團購群組OKLINE購買桂冠流沙湯圓享團購價63元／盒，預計可帶動湯圓銷售額增長約3成。根據OKmart後台資料顯示，冬至期間湯圓銷量明顯高於平日，其中花生與芝麻這兩種經典口味最受歡迎，而鹹湯圓則以名店產品的表現最為亮眼。全聯福利中心獨家限量販售！桂冠「萌友一起吃湯圓組」內含紫糯米芋泥湯圓、焦糖布丁湯圓各一盒，並隨機贈送「造型隔熱墊乙個」，共有庫洛米和布丁狗兩種款式，即起至1月2日前優惠價218元。即起至12月22日前◾桂冠湯圓 芝麻／花生／鮮肉任2盒82元（單盒42元）◾桂冠冷凍小湯圓300g，特價42元◾桂冠小湯圓 芝麻／花生 200g，特價49元◾阿華田包餡小湯圓200g，原價59元◾桂冠湯圓 焦糖布丁／紫糯米芋泥流沙 200g，特價59元◾桂冠湯圓 紅豆／抹茶／花生雙醬200g，特價49元◾桂冠客家鹹湯圓243g，特價75元◾義美杏仁可可湯圓200g，特價49元◾桂冠湯圓花生／鮮肉／芝麻200g，任2盒82元（單盒42元）◾桂冠湯圓 焦糖布丁／紫糯米芋泥流沙 200g，特價59元◾阿華田包餡小湯圓200g，原價59元家樂福桂冠「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」每包售價59元，購買一包即可用99元加購布丁狗側抱湯圓款娃娃一隻，單筆加購一隻，全台限量6000隻，請至收銀機台加購區選購。即起至12月25日前◾桂冠湯圓系列200g~300g，任2盒82元（單盒42元）◾西北湯圓系列特價29元，任選兩盒55元，購買西北全品項單筆滿199元現折30元）最高現折90元）◾義美湯圓系列200g 特價42元