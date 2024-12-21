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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國共和黨掌控的聯邦眾議院今天通過經費法案，趕在午夜期限前送交參議院表決，避免聯邦政府局部停擺。這項法案未應總統當選人川普要求提高債務上限。綜合路透社和美聯社報導，眾議院以366票贊成、34票反對的表決結果通過法案。民主黨掌控的參議院也必須通過法案，然後呈交總統拜登簽署生效。白宮表示，拜登將會簽署成法，確保聯邦政府在今天午夜（台灣時間21日下午1時）後有經費到位。根據法案，政府撥款期限將延長至明年3月14日、為受災各州提供1000億美元及提供農民100億美元，但不會提高債務上限，這是川普在明年1月20日上任前力促國會達成的艱難任務。政府關門將打亂執法及國家公園營運等一切運作，並暫停發薪給數百萬名聯邦雇員。一個旅遊業貿易團體警告，航空公司、飯店和其他企業每週可能會因此損失10億美元，導致繁忙的耶誕節期間出現廣泛的混亂情況。有關當局警告旅客可能在機場面臨大排長龍。這項法案內容類似於本週稍早被放棄的跨黨派計畫，川普和他的富豪顧問馬斯克（Elon Musk）當時在網路上猛烈抨擊這項計畫，共和黨隨後推出修正版本，但在眾議院闖關失敗。共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）後來推出新版法案，眾議院今天表決通過，但內容不含川普所要求的提高債務上限。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131221