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昨天勇士慘遭灰熊「51分」血洗，勇士明星大前鋒Draymond Green出賽19分鐘貢獻「大三零」數據，得到0分0籃板0助攻。有美媒分享他糟糕的表現，對此他的前隊友、現效力於華盛頓巫師的後衛Jordan Poole在該篇文章下按讚，引起不少球迷關注。勇士這場比賽以93：144落敗，Andrew Wiggins得到勇士最高的19分，勇士沒有其他先發球員得分上雙，Curry全場7投2中、僅2分，Schroder全場12投2中、得5分。勇士一度落後灰熊57分，超越了2021-22賽季的西區次輪G5面對灰熊最多落後的55分。輸球後，勇士吞下3連敗，近10戰8負，目前戰績14勝12負。本場比賽，Curry先發出戰24分鐘，7投0中，三分球6投0中，罰球2罰2中，只得到2分3籃板1助攻1抄截，正負值-41。Draymond Green則是先發出賽19分鐘，4投0中，三分球1投0中，沒有得分，只貢獻1次抄截，正負值-42。根據統計，這是Curry與Green成為隊友以來，首次同時出場比賽，但兩人都沒有進球的比賽。美國媒體《sidelinesources》賽後轉發Green出賽19分鐘，得分、籃板、助攻掛蛋的數據。對此，過去曾在勇士隊內訓練中和Green發生口角，最終被對方揍，還因此被交易到華盛頓巫師的Poole，被發現在該篇文章下按讚，也引起球迷圍觀。