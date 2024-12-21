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佐佐木朗希會見紐約兩大豪門！日本23歲年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希，過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，掀起各隊積極爭取。根據媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman以及Mark W. Sanchez的報導指出，大都會隊在洛杉磯會見了佐佐木朗希，成為第一支親自拜訪他的球隊，展現爭取延攬入隊的誠意。報導指出，雖然大都會的面談並未對外公布，不過洋基總經理表示，值得一提的是，根