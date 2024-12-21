佐佐木朗希會見紐約兩大豪門！日本23歲年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希，過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，掀起各隊積極爭取。根據美國媒體報導，佐佐木朗希在昨（20）日已經依序和紐約兩大豪門球隊，紐約大都會、紐約洋基進行過面談，這是繼大都會以15年、7.65億美元（約合249億新台幣）簽下強打Juan Soto後，雙方再次掀起奪人角力戰。
Soto搶人戰重演 洋基推出6人輪值
根據媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman以及Mark W. Sanchez的報導指出，大都會隊在洛杉磯會見了佐佐木朗希，成為第一支親自拜訪他的球隊，展現爭取延攬入隊的誠意。而洋基總經理Brian Cashman也坦承，球隊已經受邀和佐佐木朗希面談，使得2支球隊成為率先和佐佐木朗希碰面過的球隊。
報導指出，雖然大都會的面談並未對外公布，不過洋基總經理表示，如果延攬佐佐木朗希後，有意改為「先發6人制」，來配合一週可能只能登板1次的投手，目前先發陣容中已經包含Gerrit Cole、Max Fried、Carlos Rodon、Luis Gil、Clarke Schmidt以及Marcus Stroman等5名先發主力。
值得一提的是，根據媒體《670 The Score》的消息指出，陣中擁有日籍球星鈴木誠也、今永昇太的芝加哥小熊，也已經和佐佐木朗希完成面談，這名日籍潛力強投的搶人戰，正在悄悄揭開序章。
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根據媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman以及Mark W. Sanchez的報導指出，大都會隊在洛杉磯會見了佐佐木朗希，成為第一支親自拜訪他的球隊，展現爭取延攬入隊的誠意。而洋基總經理Brian Cashman也坦承，球隊已經受邀和佐佐木朗希面談，使得2支球隊成為率先和佐佐木朗希碰面過的球隊。
報導指出，雖然大都會的面談並未對外公布，不過洋基總經理表示，如果延攬佐佐木朗希後，有意改為「先發6人制」，來配合一週可能只能登板1次的投手，目前先發陣容中已經包含Gerrit Cole、Max Fried、Carlos Rodon、Luis Gil、Clarke Schmidt以及Marcus Stroman等5名先發主力。
值得一提的是，根據媒體《670 The Score》的消息指出，陣中擁有日籍球星鈴木誠也、今永昇太的芝加哥小熊，也已經和佐佐木朗希完成面談，這名日籍潛力強投的搶人戰，正在悄悄揭開序章。