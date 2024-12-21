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中央政府推動「班班有鮮乳」政策原先立意良善，但地方政府反應在執行上有困難，包括乳源與冷鏈設備等問題。中央地方持續溝通仍存有意見分歧，行政院19日證實，在討論後決定政策停辦，農業部補充將會辦到這學期結束，下學期停辦。不過，台北市長蔣萬安認為「班班有鮮乳」政策不應該停，研擬與超商業者合作，研議學童到超商領取鮮奶的可行性，並已徵得一家業者願意配合。針對行政院宣布「班班喝鮮乳」政策將於下學期停辦，蔣萬安昨（20）日表達遺憾，並表示即使面臨執行上的困難，也不該停掉對的政策，反而應該想辦法克服障礙；市府也積極尋求更好的解決方案，週四已徵得一家業者的配合意願，會一同務實延續這項對孩子成長至關重要的政策。蔣萬安指出，讓孩子喝鮮奶是一項百年大計，對於孩童成長發育有顯著幫助。他引用日本政府於1950年至1994年間，透過營養午餐提供鮮奶的成功案例數據，說明確保鮮奶攝取量的政策有效提升日本青少年平均身高（17歲男生平均增加9.1公分，17歲女生平均增加5.4公分）。他強調：「這是一項值得推行的政策，不僅關乎下一代的健康，也對本土乳業者提供支持。」蔣萬安認為，中央推動「班班喝鮮乳」政策的方向正確，但執行面臨冷鏈配送、物流及倉儲設備不足等問題，地方政府在執行過程中確實遇到困難，也有老師反映鮮奶配送到校後，需中斷課程處理物流，甚至引發校內管理混亂、加重了學校的行政負擔。蔣萬安表示，臺灣便利商店密集度全球第二，這是推動「班班喝鮮乳」政策的潛在優勢之一。他表示除了他長期關注這一政策，近期更請張溫德副市長召集跨局處，研議學童到超商領取鮮奶的可行性：憑學生證（結合悠遊卡功能）至便利商店領取鮮奶，既方便學童又不增加學校的負擔。蔣萬安表示，市府已於12日召開會議，與超商業者討論此方案的可行性。業者反映主要挑戰在於市售包裝均比農業部補助的鮮奶規格大、價格也較高，因此蔣萬安呼籲中央提高補助金額，讓政策更具可行性。蔣萬安透露，雙城論壇後，他週四就抽空與大型通路業者洽談合作，對方表達有意願配合。他強調，若台北市的模式成功，其他縣市亦可參考推行，形成全國推廣的模式；市府也將持續向中央反映此解決方案，並爭取相關支持。最後，蔣萬安強調，「班班喝鮮乳」政策不僅影響孩子的健康成長，也幫助本土乳業者減少即將迎來的紐西蘭鮮乳進口零關稅衝擊。他呼籲中央重新審視停辦決策，並強調臺北市將全力以赴，推動政策持續發展，讓下一代更健康強壯。