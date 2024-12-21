新一波大陸冷氣團將要南下，各地溫度將從下午開始，由北往南逐漸下降，今夜到明天有感降溫轉冷，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，溫度回暖要等下週一（23日）白天之後，且下週二、三（23、24日）水氣增加，各地都有短暫雨機會，高山有局部冰霰、雪花發生的機會。
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」資深顧問吳聖宇預報指出，隨著大陸冷高壓分裂中心逐漸減弱消失，今天清晨台北市的低溫也回升到16.2度，比昨天清晨的低溫高了3度左右，冷空氣減弱情況較明顯一些。
🟡今晚到明晨，低溫下探攝氏10度
不過今明兩天（21-22日）新一波大陸冷氣團就要南下，目前冷高壓分裂中心正由蒙古逐漸往華北、華中一帶南移，台灣附近的東北季風自下午起將明顯增強，冷平流強度也跟著增加，各地溫度將從下午開始，由北往南逐漸下降，今天晚間到明天（22日）就會感受到比較明顯的降溫轉冷的情況。
由於冷空氣是下半天才會比較明顯影響，預估今天（21日）白天北部、東北部高溫16-17度，中部及花東地區高溫21-24度，南部高溫24-26度，除了北部、東北部略降溫之外，其他地方的高溫甚至還有機會比昨天稍為再高一點。
明天（22日）溫度就會比今天下降許多，北部、東北部白天高溫會降到14-16度，中部及花東地區高溫19-21度，南部地區高溫也會降到22-24度左右。今晚到明天（22日）清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，市區的低溫也會降到12-14度之間，高屏、花東空曠地區低溫預估會降到12-14度，市區低溫14-16度。
明晚到後天（23日）清晨預估還有一次類似的低溫發生機會，整個溫度逐漸開始回升可能要等到後天（23日）的白天之後。
🟡今明兩天桃園以北、東半部局部短暫雨，平安夜各地有雨
降雨方面，今明兩天週末假期（21-22日）水氣集中在底層東北季風迎風面的北部、東北部、東部一帶，桃園以北到宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，新竹以南到台東一帶雲量較多，但有見到陽光露臉的機會，如果想要不受到天氣影響，假期活動可以往中南部地區安排。
各地高山地區今明兩天可能都籠罩在雲霧中，中層的水氣有一些但並不會太多，配合低溫的作用，有發生結冰的機會，至於固態降水（冰霰或雪花）出現的機會較低，可能只有部分少數高山區會有些短暫的固態降水出現。
值得注意的是下週一、二（23-24日）因為南海南部有熱帶擾動發展並且往越南沿岸移動，配合冷空氣減弱、中高層風向轉變為偏南到西南風，有些擾動外圍的雲層水氣將會跟著往北飄上來到台灣附近，各地雲量偏多且厚，並且短暫陣雨出現的機會，雨量預報並不大，但是包括中南部地區在內，各地都可能會下點雨，先提醒大家要留意，高山地區也可以注意水氣增多後，會不會有些局部冰霰、雪花發生的機會。
🟡聖誕節、跨年天氣預報
下週三（25日）南方北上的水氣減少，不過各地雲量仍多，受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍可能有些局部短暫陣雨機會。下週四（26日）微弱鋒面掠過後，另一波冷空氣又將逐漸南下，下週五到週末（27-29日）可能又會是較為偏冷的情況，目前的預報資料對於下週後半的冷空氣強度預估仍有較大的分歧度以及變動性，應該又會是大陸冷氣團等級，後續會不會有所調整還有待觀察。
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🟡今晚到明晨，低溫下探攝氏10度
不過今明兩天（21-22日）新一波大陸冷氣團就要南下，目前冷高壓分裂中心正由蒙古逐漸往華北、華中一帶南移，台灣附近的東北季風自下午起將明顯增強，冷平流強度也跟著增加，各地溫度將從下午開始，由北往南逐漸下降，今天晚間到明天（22日）就會感受到比較明顯的降溫轉冷的情況。
由於冷空氣是下半天才會比較明顯影響，預估今天（21日）白天北部、東北部高溫16-17度，中部及花東地區高溫21-24度，南部高溫24-26度，除了北部、東北部略降溫之外，其他地方的高溫甚至還有機會比昨天稍為再高一點。
明天（22日）溫度就會比今天下降許多，北部、東北部白天高溫會降到14-16度，中部及花東地區高溫19-21度，南部地區高溫也會降到22-24度左右。今晚到明天（22日）清晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，市區的低溫也會降到12-14度之間，高屏、花東空曠地區低溫預估會降到12-14度，市區低溫14-16度。
明晚到後天（23日）清晨預估還有一次類似的低溫發生機會，整個溫度逐漸開始回升可能要等到後天（23日）的白天之後。
🟡今明兩天桃園以北、東半部局部短暫雨，平安夜各地有雨
降雨方面，今明兩天週末假期（21-22日）水氣集中在底層東北季風迎風面的北部、東北部、東部一帶，桃園以北到宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，新竹以南到台東一帶雲量較多，但有見到陽光露臉的機會，如果想要不受到天氣影響，假期活動可以往中南部地區安排。
各地高山地區今明兩天可能都籠罩在雲霧中，中層的水氣有一些但並不會太多，配合低溫的作用，有發生結冰的機會，至於固態降水（冰霰或雪花）出現的機會較低，可能只有部分少數高山區會有些短暫的固態降水出現。
值得注意的是下週一、二（23-24日）因為南海南部有熱帶擾動發展並且往越南沿岸移動，配合冷空氣減弱、中高層風向轉變為偏南到西南風，有些擾動外圍的雲層水氣將會跟著往北飄上來到台灣附近，各地雲量偏多且厚，並且短暫陣雨出現的機會，雨量預報並不大，但是包括中南部地區在內，各地都可能會下點雨，先提醒大家要留意，高山地區也可以注意水氣增多後，會不會有些局部冰霰、雪花發生的機會。
🟡聖誕節、跨年天氣預報
下週三（25日）南方北上的水氣減少，不過各地雲量仍多，受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部仍可能有些局部短暫陣雨機會。下週四（26日）微弱鋒面掠過後，另一波冷空氣又將逐漸南下，下週五到週末（27-29日）可能又會是較為偏冷的情況，目前的預報資料對於下週後半的冷空氣強度預估仍有較大的分歧度以及變動性，應該又會是大陸冷氣團等級，後續會不會有所調整還有待觀察。