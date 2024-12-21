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太空人砸重金搶響尾蛇內野重砲！本季以美聯西區例行賽龍頭闖入季後賽的休士頓太空人，卻在首戰遭到外卡的底特律老虎以系列賽2：0擊退，晉級之路黯淡告終。太空人本季在例行賽拿下88勝73敗，位居美聯西區龍頭，不過戰績相比其他分區龍頭則略遜一籌。季後賽首輪面對外卡的老虎，首戰遭到對方強投Tarik Skubal封鎖，第2戰一度有贏球機會，卻在8局被Andy Ibanez一棒掃出清壘安打，最終慘吞2連敗止步首輪。季後球隊也開啟補強之路，現年33歲的Christian Walker，本季出賽130場，打擊率2成51、長打率4成68，總計敲出26轟、84分打點，是個火力十足的角落砲手。此外，