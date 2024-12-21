太空人砸重金搶響尾蛇內野重砲！本季以美聯西區例行賽龍頭闖入季後賽的休士頓太空人，卻在首戰遭到外卡的底特律老虎以系列賽2：0擊退，晉級之路黯淡告終。今（21）日傳出球隊針對打擊火力作出補強，砸下重金延攬亞利桑那響尾蛇重砲一壘手Christian Walker，雙方簽下3年、6000萬美元（約合19.57億元新台幣）的合約。
季後賽首輪止步 補進內野重砲
太空人本季在例行賽拿下88勝73敗，位居美聯西區龍頭，不過戰績相比其他分區龍頭則略遜一籌。季後賽首輪面對外卡的老虎，首戰遭到對方強投Tarik Skubal封鎖，第2戰一度有贏球機會，卻在8局被Andy Ibanez一棒掃出清壘安打，最終慘吞2連敗止步首輪。
季後球隊也開啟補強之路，根據美國媒體《ESPN》報導指出，太空人以3年、6000萬美元（約合19.57億元新台幣）的合約，從響尾蛇延攬一壘重砲Christian Walker。現年33歲的Christian Walker，本季出賽130場，打擊率2成51、長打率4成68，總計敲出26轟、84分打點，是個火力十足的角落砲手。
此外，報導也提到，Christian Walker原先也是紐約洋基的目標之一，在確定無緣搶人後，可能會轉向太空人的明星三壘手Alex Bregman，潛在的競爭對手則包含波士頓紅襪、多倫多藍鳥以及底特律老虎。
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太空人本季在例行賽拿下88勝73敗，位居美聯西區龍頭，不過戰績相比其他分區龍頭則略遜一籌。季後賽首輪面對外卡的老虎，首戰遭到對方強投Tarik Skubal封鎖，第2戰一度有贏球機會，卻在8局被Andy Ibanez一棒掃出清壘安打，最終慘吞2連敗止步首輪。
季後球隊也開啟補強之路，根據美國媒體《ESPN》報導指出，太空人以3年、6000萬美元（約合19.57億元新台幣）的合約，從響尾蛇延攬一壘重砲Christian Walker。現年33歲的Christian Walker，本季出賽130場，打擊率2成51、長打率4成68，總計敲出26轟、84分打點，是個火力十足的角落砲手。
此外，報導也提到，Christian Walker原先也是紐約洋基的目標之一，在確定無緣搶人後，可能會轉向太空人的明星三壘手Alex Bregman，潛在的競爭對手則包含波士頓紅襪、多倫多藍鳥以及底特律老虎。