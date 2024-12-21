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國防部今（21）日表示，昨日上午6點至今日上午6點偵獲9架次共機，其中6架次逾越海峽中線進入北部、中部及東南空域，另有共艦5艘次，持續在台海周邊活動。另外，昨日晚間，中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛越台灣防空識別區（ADIZ），高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨日0945至0949時，在台灣北部空域防空識別區偵獲主戰機1架次；昨日0807至1658時於西南空域偵獲主戰機6架次，其中3架次逾越海峽中線；昨日1909至1942時於西南防空識別區偵獲輔戰機1架次；昨日0603至1903時於東部空域偵獲無人機1架次。另外，昨日晚間11時12分，中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部，朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國防部指出，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。