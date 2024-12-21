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洛杉磯道奇上季大手筆引援大谷翔平、山本由伸與Teoscar Hernandez等球星，搭配既有陣容，最後如願高捧隊史第8座世界大賽冠軍金盃，團隊薪資也為歷史之最。稍早MLB各隊本季豪華稅數字出爐，道奇要繳新台幣1.03億美元（約合新台幣33.6億元）豪華稅，再度刷新紀錄，另MLB本季有9隊要繳豪華稅、豪華稅總額3.113億美元（約新台幣101億元），同樣寫下歷史新頁。道奇上季為了補強豪撒12.46億美元，以全聯盟例行賽最佳戰績98勝64敗闖進季後賽，最終也靠著「宇宙戰力」連退強敵，4比1海扁洋基拿下世界大賽冠軍。根據報導，道奇本季團隊總薪資總額達到3.53億美元，要繳豪華稅1.03億美元，刷新上年大都會1.01億美元，創史上單一球隊繳交豪華稅最貴紀錄。2022年球季末，MLB有6隊要繳豪華稅，當時合計7800萬美元，打破2016年7600萬美元舊紀錄，其中道奇同樣需繳全聯盟最多的3240萬，2023年球季則有8隊要繳豪華稅，但總金額大幅提升到2.098億美元，大都會居榜首；來到本季，由於道奇大手筆引援，原本就預期本季金額還會再破紀錄，結果直接突破3億美元大關，道奇（1.03億美元）、大都會（9710萬美元）、洋基（6250萬美元）、費城人（1440萬美元）、勇士（1440萬美元）、遊騎兵（1080萬美元）、太空人（650萬美元）、巨人（240萬美元）與小熊（57萬美元），9隊合寫新紀錄。儘管目前奪冠主力陣容，代價是繳交歷史之最豪華稅，但大多數薪資都以延遲支付方式進行、以利球隊操盤的大谷翔平，奪冠後已喊出未來9年還要再拿9冠豪語，道奇管理層也在休賽季繼續補強，包含簽下5年1.82億美金簽下兩屆賽揚強投Blake Snell，以行動呼應大谷的期待。