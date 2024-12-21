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▲有粉絲拍到吳奇隆現身上海，手上還戴著婚戒。（圖／小紅書）

▲吳奇隆看來有點疲憊，狂揉眼睛。（圖／小紅書）

▲吳奇隆（左）、劉詩詩（右）婚變消息狂傳，吳奇隆友人出面打臉，強調2人關係還是很好。（圖／微博）

中國女星劉詩詩與大17歲的男星吳奇隆因合作古裝劇《步步驚心》擦出愛火，2015年步入禮堂，婚後育有1子「步步」，然而這段老少戀不被外界看好，近年來屢傳婚變，近日更被中國網紅爆料夫妻倆「已經離婚」，引發熱議。然而昨（20）日有粉絲目擊吳奇隆現身機場，畫面中他看來有點疲憊，狂揉眼睛，值得注意的是，吳奇隆的無名指上仍戴著婚戒，頭上還戴著劉詩詩代言的帽子，2細節令粉絲安心不少，推斷兩人應該還沒分開。昨日有粉絲在小紅書上分享在上海機場偶遇吳奇隆的照片，開心寫下：「被吳奇隆水靈靈的大眼睛盯得心跳加速中。」畫面中吳奇隆穿著一身黑，戴著黑色口罩，看起來有些疲憊，不斷地揉著眼睛。而有眼尖粉絲發現，吳奇隆的無名指上還戴著婚戒，頭上戴的帽子也是劉詩詩代言的品牌，不少人紛紛留言直呼：「也是不容易天天被說，唉，有苦說不出」、「看不得別人婚姻低調幸福的悲哀」、「這婚戒不是戴在手上的嗎？造謠的都別有用心」、「為了流量什麼都敢說。」吳奇隆和劉詩詩近年來頻頻遭傳婚變，不過夫妻倆皆沒有正面回應。對此，吳奇隆好友則出面打臉，強調他們目前關係還是很好，更直呼太多蹭熱度的網紅，這已是市場的病態，吳奇隆與劉詩詩就是被謠言逼到不得不如此低調。至於2人共同持股的公司「稻草熊文化傳媒有限公司」註銷一事，友人也表示，吳奇隆旗下有很多間公司，年底整理一下也很正常，這與夫妻倆的婚姻關係並沒有直接關係。