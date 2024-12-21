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▲立委葉元之曝綠議員在公祭場合找他吵架。（圖／翻攝自葉元之臉書）

國民黨昨日於立院以人數優勢輾壓通過三爭議法案，包括《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》等法案。國民黨立委葉元之今日表示，他在公祭場合碰到民進黨市議員就《財劃法》要找他理論，他痛批利用公祭場合搞政治鬥爭，真的是很可恥。葉元之臉書表示，剛剛在公祭，一個民進黨議員來勢洶洶劈頭質問他，「委員，你知道昨天通過的財劃法對新北市傷害有多大嗎？」他回答，「新北市增加了340億預算，傷害在哪裡？」她說，「原本你們的版本新北市可以分更多啊！」葉元之說，原本的版本，中央多給地方6000億，但民進黨不願意，所以後來的版本調整成中央只給地方3300億，新北市當然隨之分配的少。結果這位議員又轉話題，「那你們為何不好好討論？」「我對財劃法不懂，可以跟你約時間教我嗎？」葉元之表示，「但是這位議員，你如果不懂要跟我請教，為何一開始是質問我傷害新北？如果妳也覺得新北增加太少，那妳要去跟民進黨說啊！你要罵的是賴清德，不是我！」「如果財劃法通過對新北市有傷害，侯友宜市長昨天深夜會傳簡訊謝謝我？民進黨議員簡直睜眼說瞎話！」葉元之痛批，「最可惡的是，她是利用公祭場合搞政治鬥爭，我多次向她表達公祭場合不要搞政治鬥爭，她依然追著我跑，不知表現給誰看，可能是要去跟青鳥吹噓，『我問倒葉元之了！』但是殊不知是被我打臉。」民進黨議員在公祭場合這樣搞，還有人性嗎？「我是去給喪家致意的，結果妳來搞政治鬥爭？真的是很可恥!」