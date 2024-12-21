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▲勇士可能會再交易來一名球星聯手Stephen Curry和Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

▲Kevin Durant所屬的太陽也有可能競爭Jimmy Butler。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人隨隊記者Jovan Buha透露，「過去幾週湖人管理層已經與多隊管理層進行意見交流，但確定不會加入爭奪Jimmy Butler的交易案中。」（圖／美聯社／達志影像）

Jimmy Butler近期傳聞被邁阿密熱火擺上貨架，吸引不少球隊關注，金州勇士也是其中一支。根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel的看法，如果勇士隊真的想在Stephen Curry和Draymond Green職業生涯末期最大化奪冠窗口，交易Butler這樣的明星球員是最合乎邏輯的選擇。但他們也可能面臨許多挑戰者競爭，像是鳳凰城太陽和丹佛金塊。Siegel在文中認為，勇士隊在交易得到Dennis Schroder後，可能還會在交易截止日前再增加2到3位關鍵的二線球員。據消息來源透露，Cameron Johnson、Dorian Finney-Smith、Kyle Kuzma、Nikola Vucevic、Jonas Valanciunas、Bruce Brown、Donte DiVincenzo、Matisse Thybulle以及De'Andre Hunter等球員，最近幾周都在金州勇士的雷達上。Siegel透露勇士隊目前對Zach LaVine並不感興趣，但聯盟中有人認為，這位前全明星近期的表現可能會改變勇士對他的價值評估，無論他的合約有多大。另一位被提到的明星球員是Zion Williamson。不過，目前看來，勇士和鵜鶘隊之間在節日前並未就此進行任何實質性的討論或推進。金州需要在交易截止日前做出一些改變，以最大化他們的潛力。Butler被認為是最有可能加入Curry和Green的明星球員。然而，勇士隊並不是唯一與Butler聯繫在一起的球隊。傳言指出，鳳凰城太陽也是Butler的潛在目的地之一。如果Bradley Beal願意放棄他的不可交易條款去熱火，這筆交易可能有實現的途徑。消息來源表示，目前並無跡象顯示Beal有這樣的意圖。Beal對太陽的情況感到滿意，而太陽管理層也對他有同樣的認可。太陽隊相信，當Kevin Durant、Devin Booker和Beal同時出場時，他們是西區最強的球隊之一。然而，這並不意味著這種情況在交易截止日期前不會發生變化。如果太陽和熱火真的要就Butler進行認真討論，最早也會在接近二月時才會發生。Siegel也稱，關於Butler交易案，丹佛金塊是值得注意的一支球隊。為了保持西區季後賽前列的地位，金塊表現出願意在交易談判中提到Michael Porter Jr.的意願。雖然金塊並未積極尋求交易Porter ，但很明顯，他們需要一些改變。如果這支球隊做出大交易，Porter 很可能在Nikola Jokic、Jamal Murray和Aaron Gordon之間成為被犧牲的那一個。Butler在2023年NBA總冠軍賽曾對決過金塊，金塊認為他是搭檔Jokic和Murray的理想明星球員，可以在實力雄厚的西區提升球隊地位。如果有一支黑馬球隊最有可能交易Butler，那就是金塊，尤其是在他們認真考慮波特未來的情況下。Siegel也提到其他可能性較低的球隊，包括聖安東尼奧馬刺、奧克拉荷馬城雷霆。Butler可以成為馬刺成為Victor Wembanyama身邊的又一位出色的老將領袖，同時他也能幫助雷霆這支年輕且具備當下冠軍潛力的球隊。在雷霆總經理Sam Presti手中，還有大量的選秀權可以在任何時刻促成交易。至於Butler前往洛杉磯湖人倒是機會不大，據消息來源稱，湖人並未將這位6次入選全明星的球員列入他們的目標名單。湖人的重心是為LeBron James和Anthony Davis）加前場深度和雙向側翼。他們當前並不願意在這個時刻引進像Butler這樣的高薪合同。