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台股週線下跌510.23點，市值縮水1.6兆，產業漲幅以電機機械類指數上漲1.18%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌6.04%為最大。台北股市昨（20）日收盤大跌422點，以22510.25點作收，跌幅1.84%，成交量4675.49億元；週線下跌510.23點，跌幅約為2.22%，本週集中交易市場總成交金額為2兆1,424.96億元，全體上市股票成交金額為1兆9865.55億元，股票成交量週轉率為2.36%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲1.18%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌6.04%為最大；未含金融類指數下跌427.61點，跌幅約為2.13%；未含電子類指數下跌516.45點，跌幅約為2.66%；未含金融電子類指數下跌363.11點，跌幅約為2.51%。本週成交金額前三名為，半導體類6519.47億元，占全體上市股票交易金額32.82%；電腦及週邊設備類2026.87億元，占全體上市股票交易金額10.20%，電子零組件類1958.20億元，占全體上市股票交易金額9.86%。成交量週轉率前三名產業為，資訊服務類14.17%，電機機械類6.87%，光電類5.43%。累計今年年初開盤迄今共235個交易日，集中市場總成交金額為97兆6413.82億元，市場日平均成交金額為4154.95億元，股票成交量週轉率為122.99%，股票日平均成交量週轉率為0.52%。截至20日，全體上市公司市場總值為新台幣72兆2,293.17億元，較上週（12月13日）市值73兆8423.33億元減少1兆6130.16億元，減幅約為2.18%。