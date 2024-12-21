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▲20日晚間，台鐵浮洲站發生落軌事件，梁男子向警方自首，供稱因經濟問題想不開。警訊後，依涉犯公共危險罪嫌函移新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

20日晚間6時許，台鐵浮洲站發生落軌事件，當時開往瑞芳的北上176次自強號經過，台鐵獲知消息，緊急通報鐵路警察局及消防，未料該男子卻離奇失蹤，事故也造成北部列車大誤點。21日凌晨，跳軌男子主動向警方自首，他供稱，因經濟問題想不開，沒想到落軌之後僅擦傷腰部及腿部，他大難不死慌張落跑，之後翻越圍牆逃逸。警方訊後，依涉犯公共危險罪嫌，函移新北地檢署偵辦。據了解，年約50歲的梁姓男子，20日從桃園火車站搭火車北上，抵達浮洲站後下車，他供稱因經濟問題想不開，見176次列車進站後跳軌，因身體直躺於兩軌之間，列車通過後僅腰部及腿部擦挫傷。由於事故釀成列車大誤點，梁男於21日凌晨主動投案。台鐵於昨天晚間獲報，緊急通報鐵路警察及119消防勤務中心，未料卻遲遲未找到人，也未發現血跡等狀況，造成北部列車嚴重誤點，之後透過周邊公路監視器畫面，發現梁男從車底自行爬出並離開，才逐漸恢復雙向通行。