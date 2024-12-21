大陸冷氣團南下影響，今天冬至（12/21）中央氣象署發布「低溫特報」，提醒新北、新竹、苗栗、宜蘭，在今天下午明天晚上（12/22），將會有局部10度以下氣溫發生的機率，適逢週末假期，民眾外出務必做好保暖、留意天氣動態。
⚠️低溫特報
🟡影響時間：21日下午至22日晚上
🟡橙色燈號：新北市
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
今天白天北部、東北部高溫16至17度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫24至26度，各地溫度將從下午開始，由北往南逐漸下降，今夜到明天有感降溫轉冷，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，溫度回暖要等下週一（12/23）白天之後。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
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🟡影響時間：21日下午至22日晚上
🟡橙色燈號：新北市
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
今天白天北部、東北部高溫16至17度，中部及花東地區高溫21至24度，南部高溫24至26度，各地溫度將從下午開始，由北往南逐漸下降，今夜到明天有感降溫轉冷，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，溫度回暖要等下週一（12/23）白天之後。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下