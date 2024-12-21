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根據《ESPN》記者Jeff Passan報導，紅襪以2年新台幣1825萬美元合約，簽下28歲左投Patrick Sandoval，持續補強先發輪值深度。Sandoval上季對大谷翔平投出保送後，便因受傷退場，後進行TJ手術整季報銷，預計要到明年下半季才有機會復出。Sandoval 2019年於天使展開大聯盟生涯，近4年來成為天使先發輪值一員，一共為球隊貢獻460局、儘管防禦率4.01具水準，但僅累積19勝45敗，勝率不滿3成，今年6月25日更在對決大谷翔平並投出保送後，手臂疼痛退場，經檢查傷勢為手部屈肌與尺側副韌帶撕裂，宣布進行Tommy John手術，目前還在康復階段，根據報導，Sandoval預計會在2025年下半季復出。這已經不是紅襪第一次在休賽季簽下手肘受大傷、開季還無法出賽的投手，近年來他們陸續簽下James Paxton與Liam Hendriks，皆與Sandoval情況相似。紅襪開季先發輪值預定為Garrett Crochet、Tanner Houck、Brayan Bello、Kutter Crawford與Richard Fitts，此外還有Lucas Giolito與Garrett Whitlock作為選項，後兩位目前也還在受傷康復階段。