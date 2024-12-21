Soto澄清從未發生「保全事件」！幫助紐約洋基闖入世界大賽的少年強打Juan Soto，在休賽季以15年、總額7億6,500萬美元（約合250億元新台幣）的歷史大約，加盟紐約大都會。此前有報導指出，因為有保全將Juan Soto的父母從球場特定區域請離，讓他和洋基產生心結，不過Juan Soto近日在一個專訪中澄清，從未發生過該事件，並表示：「洋基工作人員對我家人都很好。」
澄清未發生保全事件 家人是Soto重要考量
美國媒體《華盛頓郵報》先前曾報導指出，在2024年賽季期間，Juan Soto的家人、廚師以及司機，被洋基的1名保全，阻擋進入球場的部分區域，這導致Juan Soto對洋基心生不滿。
不過Juan Soto近日在接受媒體「Grandes En Los Deportes」專訪時，澄清並沒有和洋基的球場員工發生任何問題，並表示：「球隊的的工作人員很棒，他們總是對我家人很好。」親自出面斬斷這個傳言。
值得一提的是，Juan Soto的家人在洋基、大都會中扮演關鍵角色，據傳洋基的報價其實和大都會相差不大，但後者卻會免費提供主場賽事包廂，成為雙方談判的分水嶺。對此，洋基總管Brian Cashman在後續訪問說道：「這些幫我們賺進財富的頂級球員，如果他們想要包廂，就會自己購買，我對於這個決定沒有任何遺憾。」
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美國媒體《華盛頓郵報》先前曾報導指出，在2024年賽季期間，Juan Soto的家人、廚師以及司機，被洋基的1名保全，阻擋進入球場的部分區域，這導致Juan Soto對洋基心生不滿。
不過Juan Soto近日在接受媒體「Grandes En Los Deportes」專訪時，澄清並沒有和洋基的球場員工發生任何問題，並表示：「球隊的的工作人員很棒，他們總是對我家人很好。」親自出面斬斷這個傳言。
值得一提的是，Juan Soto的家人在洋基、大都會中扮演關鍵角色，據傳洋基的報價其實和大都會相差不大，但後者卻會免費提供主場賽事包廂，成為雙方談判的分水嶺。對此，洋基總管Brian Cashman在後續訪問說道：「這些幫我們賺進財富的頂級球員，如果他們想要包廂，就會自己購買，我對於這個決定沒有任何遺憾。」