我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年休賽季最大咖的自由球員Juan Soto，確定轉戰紐約大都會，而不是重回熟悉的紐約洋基，讓洋基媒體直呼心痛。（圖／美聯社／達志影像）

Soto澄清從未發生「保全事件」！幫助紐約洋基闖入世界大賽的少年強打Juan Soto，在休賽季以15年、總額7億6,500萬美元（約合250億元新台幣）的歷史大約，加盟紐約大都會。美國媒體《華盛頓郵報》先前曾報導指出，不過Juan Soto近日在接受媒體「Grandes En Los Deportes」專訪時，對此，洋基總管Brian Cashman在後續訪問說道：「這些幫我們賺進財富的頂級球員，如果他們想要包廂，就會自己購買，我對於這個決定沒有任何遺憾。」