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▲愛心無國界聯盟赴台大兒童醫院陪伴小朋友彩繪創作及闖關遊樂。（圖／聯盟提供）

▲台大兒童醫院致贈聯盟會長林鳳感謝狀，（圖／聯盟提供）

▲愛心無國界聯盟赴台大兒童醫院陪伴小朋友歡度耶誕，小朋友創作溫馨感人。（圖／聯盟提供）

▲愛心無國界聯盟志工攜帶滿滿禮物與愛心赴台大兒童醫院送暖。（圖／聯盟提供）

耶誕節即將到來，愛心無國界聯盟特別規劃「愛的禮物•拓亮希望─2024聖誕節公益活動」，20日由會長林鳳率領前往台大兒童醫院，陪伴住院與看診小朋友彩繪創作與遊戲闖關，將歡樂耶誕與藝術創作結合，小朋友體驗與往年不同的跨界藝術與歡樂氛圍，提前歡度不一樣的耶誕節！愛心無國界聯盟會長林鳳表示，投身公益十數載，最著重兒童教育與銀髮關懷，今年規劃「愛的禮物。拓亮希望」公益活動，結合藝術創作與聖誕感恩，以親子藝術DIY與闖關互動模式，藉由蓋章集點可領免費聖誕禮物，帶給小朋友滿滿儀式感，即使生病也能擁抱百分百勇氣，感受溫暖，培養感恩回饋的心。冷氣團來襲天氣冷颼颼，台大兒童醫院由於愛心無國界聯盟帶來「愛的禮物•拓亮希望」公益活動，卻是溫馨滿溢。愛心無國界聯盟致力公益不遺餘力，會長林鳳表示，本次公益活感謝各界愛心支持，包括創藝文化基金會、少年玩具公司、匿名的愛心人士與熱血志工等，他們無私奉獻讓愛心溫暖每一個需要的人。台大醫院表示，林鳳會長對於本次公益活動的完美要求，以及用心準備的聖誕禮物，在在讓人印象深刻，果然是公益女王！台大兒童醫院院長等人並頒發感謝狀給林鳳，感謝聯盟備置逾200份藝術材料，陪伴親子DIY動手創作聖誕掛飾；還有致贈約三百份聖誕禮物給住院與看診小朋友，祝福耶誕快樂。林鳳表示，今年的聖誕禮物很豐富，除了閃亮亮的藝術材料包之外，更備有孩子們驚喜且實用的文具大禮包，諸如可啟動思考與創意的安全透明釘板、史努比特大玩偶娃娃家族等等。活動還規劃一二三闖關活動，最後一關是提問「最感謝的人是誰？」林鳳表示，希望藉由互動問答，引導孩子培養感恩的心，未來有機會也可以取之社會回饋社會！林鳳表示，生命中最感謝的人，人人不盡相同，孩子們在第三關的闖關問答，以及寫下的感謝卡中，有很多令人難忘，諸如「聖誕節快樂！願我的好友平安喜樂。」「聖誕節快樂！我最感謝和想要的禮物是媽媽健康！」「謝謝醫生護士的關心陪伴！祝聖誕節快樂。」「謝謝志工老師！謝謝提供禮物的愛心人！」「我不認識您，但我謝謝您！」新冠疫情前，林鳳曾飛至義大利、中國、埃及等地參與公益與公益畫展，積極和世界接軌，分享藝術與公益美好；也透過藝術教育在緬甸與台灣偏鄉給孩子啟動夢想的可能性！林鳳希望藉由本次公益活動，在病童DIY過程中激盪絢爛火花，讓大家更懂病童創作與內心世界，盼在病痛中長出力量，也能體驗藝術與創新生活的美好。