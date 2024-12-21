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立法院會昨（20）日在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，而在昨天會議過程中，民進黨立委沈伯洋難掩憤怒，跑去找民眾黨團總召黃國昌開嗆，「戰神個屁啊！」面對沈伯洋的嗆聲，黃國昌僅微笑以對，並淡然地說，「你們就投票輸了啊！」立法院朝野昨天為選罷法等3案爆發衝突，民進黨立法院黨團也在社群媒體上釋出多項衝突影片，其中一段是沈伯洋對著黃國昌破口大罵「只敢說別人舉手輸啦!」、「叫你講點東西都講不出來喔、丟臉要命」、「戰神個屁啊！」等語的畫面。面對氣沖沖的沈伯洋，黃國昌僅微笑回道「是是是」，並諷刺說，「你們就投票輸了啊！」，接著和一旁的黃珊珊交頭接耳，黃珊珊則是笑笑、搖搖頭沒有回應。對此，民進黨立法院黨團感嘆，面對黃國昌與國民黨聯手蠻幹三大惡法的輕佻態度，就連一向好脾氣的Puma老師也忍不住爆氣。