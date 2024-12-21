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▲謝克洋痛批媒體造謠，喊提吿。（圖／翻攝自謝克洋臉書）

藍綠黨團昨日在立法院進行攻防時，藍委徐巧芯助理、謝龍介姪子謝克洋想將油壓剪等工具想送入議場被阻攔，結果一名手拿三立麥克風的女記者立刻稱「他是立委助理」，幫謝克洋解圍，讓謝克洋順利進入議場。對此，謝克洋發文表示，魏汶萱就是他的女友沒錯，且將針對媒體造謠的部分提告。藍綠黨團今日上午在議場攻防時，因會議室所有門都被民進黨用大鎖鎖住，藍委試圖以各種方式破門進入，而謝克洋則背著一包油壓剪等工具想送入議場，遭到警衛阻攔，指袋子內是違禁品，不能進入議場，但謝克洋表示是他老闆要他帶進去的，警衛則要求他表明身份，出示證件。沒想到此時突然出現一名拿三立麥克風的女記者，幫謝克洋解圍，稱謝克洋是立委助理，雖然警衛表示「助理也不可以帶那個東西進去啊」，但謝克洋仍在該名女記者協助下，成功把工具送入議場。事後該名女記者還嗆立委邱議瑩，「人家是立委助理，你跟他吵架幹嘛？」邱議瑩回「他帶一個大剪刀進來欸！」女記者再嗆「啊你們就擋在這裡啊！莫名其妙」。邱議瑩傻眼表示「記者比立委還兇欸！我的天啊！」女記者又回嗆「你比較兇吧！」而該名女記者也被起底，是三立記者魏汶萱，有網友也發現，她就是謝克洋的女友，魏汶萱因此事被炎上，她也遭到三立懲處記2小過。對此，謝克洋表示，「她就是我女友無誤，不需要懷疑」，且指控媒體報導「三立女記者護謝克洋帶工具進立院嗆邱議瑩」是造謠，強調女方沒有護送他、也沒有幫他進去立法院，「這就是妥妥的造謠，老子從頭到尾都是一個人單槍匹馬進去，下這個標題是看到鬼逆？」針對媒體未更正部分，謝克洋今（21）日表示，將於下週提告。魏汶萱昨日晚間於臉書表示，針對今天在立法院發生的事件，虛心接受所有的指教，對於逾越採訪部分表示歉意，日後會恪守記者本分，在採訪場合，謹守新聞原則善盡工作義務。此外對於公司所做的懲處虛心接受並自我檢討。