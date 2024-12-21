我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大奉打更人》28日首播，騰訊視頻已有450萬人預約，想收到播出通知。（圖／騰訊視頻）

▲王鶴棣（左）、田曦薇（右）主演的古裝劇《大奉打更人》妝造精緻，讓觀眾期待度拉滿。（圖／大奉打更人官方微博）

▲《大奉打更人》小說作者坦言他本來不相信王鶴棣的演技，但最終還是被王鶴棣「收服」了。（圖／大奉打更人官方微博）

▲王鶴棣（右）一把拉過田曦薇（左）走紅毯，甜蜜互動宛如小情侶。（圖／大奉打更人官方微博）

由陸劇男神王鶴棣、甜心萌妹田曦薇搭檔主演的中國古裝懸疑電視劇《大奉打更人》昨（20）日在記者會上宣布定檔，將在12月28日正式開播，騰訊視頻、Disney+都能看！該劇講述警校生楊淩（王鶴棣飾）穿越回到古代變成打更人「許七安」，透過現代知識在古代辦案，和田曦薇擦出愛火的仙俠劇。定檔消息曝光後，騰訊已有450萬人「預約」，榮登騰訊待播電視劇期待榜第一名。王鶴棣2022年憑藉和虞書欣主演的古裝劇《蒼蘭訣》大爆紅，這次又合作《卿卿日常》女主角田曦薇，拍攝由小說改編的古裝仙俠陸劇《大奉打更人》，讓粉絲期待度拉滿；目前在騰訊視頻官網查詢相關資訊，已經有450萬人按下「預約」功能，要準時收看該劇播出，讓《大奉打更人》登上待播電視劇期待榜第一名。最新的定檔預告也在昨（20）日曝光，王鶴棣造型帥氣在劇中有不少打鬥戲，眼神飽含肅殺之氣、正義凜然。該劇背景則設定在充滿玄幻色彩的架空帝國「大奉王朝」，警校生楊凌意外穿越成為一名監察百官、為民服務的打更人銅鑼「許七安」。他運用科學知識與推理特長，成功破獲一樁樁離奇案件，憑藉現代思想和超高的情商，最終獲得百姓、長官和同僚之間的愛戴，成功樹立自我價值。關於選角部分，《大奉打更人》原著作者「賣報小郎君」就透露，其實他一開始對王鶴棣的演技還是有些疑慮的，他受訪時坦言曾經懷疑過王鶴棣是否能勝任好角色，因為小說原型人物除了破案還有一點「韋小寶」浪蕩不羈、風流成性的氣質。但最終他看了成片預告，心中疑慮才澈底打消，相信王鶴棣完美還原的小說男主角形象，絕對能帶給觀眾不一樣的面貌。而該劇男女主角王鶴棣與田曦薇早在電視劇拍攝期間，就時常公開放閃炒熱度，去年底兩人出席騰訊舉辦的2023星光大賞，就在紅毯上公然打鬧，王鶴棣更一把抓住即將轉身的田曦薇，讓她勾著自己的手走紅毯，浪漫互動成《大奉打更人》最佳宣傳。昨日王鶴棣過26歲生日，「棣久田長CP」也在記者會上合體，田曦薇更推著蛋糕出場給王鶴棣驚喜，讓粉絲尖叫聲不斷。除此之外，兩人在拍攝時也一度傳出緋聞，因他們光是吻戲就拍了一下午，私下也被抓包多次聚餐，讓許多粉絲好奇他們是否有假戲真做，但也有一派粉絲認為只是炒熱度罷了，大家不用太認真。