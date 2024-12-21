我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新一波大陸冷氣團南下，全台越晚越冷，最低溫時段落在週日清晨。（圖／中央氣象署）

▲下週一、下週二南方雲系北移，全台降雨機率提高，體感非常濕冷。（圖／中央氣象署）

目前影響台灣的大陸冷氣團將持續到下週二（12/24）午後才減弱，中央氣象署預報員張承傳提醒，，下週一3500公尺以上高山甚至有降雪機會。氣象署預報員張承傳表示，今天上半天溫度略有回升，北部、東北部17至18度，花東、中南部21至26度，體感還是偏寒冷，下午開始新一波大陸冷氣團南下，張承傳說明，。冷氣團下週二減弱，聖誕節（12/25）氣溫回升，但下週四（12/26）又會有冷空氣來襲。天氣方面，張承傳提及，今天桃園以北、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨，明天水氣減少，基隆北海岸、東半部、大台北山區有零星雨勢，，下週二晚間才會趨緩，聖誕節天氣轉好。