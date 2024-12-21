目前影響台灣的大陸冷氣團將持續到下週二（12/24）午後才減弱，中央氣象署預報員張承傳提醒，冷氣團影響期間，中部以北在深夜、清晨都將出現10度左右低溫，且下週一和下週二水氣增加，台灣降雨範圍很廣，下週一3500公尺以上高山甚至有降雪機會。
氣象署預報員張承傳表示，今天上半天溫度略有回升，北部、東北部17至18度，花東、中南部21至26度，體感還是偏寒冷，下午開始新一波大陸冷氣團南下，全台越晚越冷，北部、東北部普遍只剩12至13度，中南部13至15度，花東17度。
張承傳說明，本波冷氣團最低溫時段會落在明天清晨，中部以北、東北部低溫12至13度，其它地區14至15度，空曠地區溫度會更低，包括北部、宜蘭可能都有10度以下的極端低溫。冷氣團下週二減弱，聖誕節（12/25）氣溫回升，但下週四（12/26）又會有冷空氣來襲。
天氣方面，張承傳提及，今天桃園以北、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨，明天水氣減少，基隆北海岸、東半部、大台北山區有零星雨勢，特別要注意下週一、下週二，隨著南方雲系北移，全台降雨機率都提高，下週二晚間才會趨緩，聖誕節天氣轉好。
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張承傳說明，本波冷氣團最低溫時段會落在明天清晨，中部以北、東北部低溫12至13度，其它地區14至15度，空曠地區溫度會更低，包括北部、宜蘭可能都有10度以下的極端低溫。冷氣團下週二減弱，聖誕節（12/25）氣溫回升，但下週四（12/26）又會有冷空氣來襲。
天氣方面，張承傳提及，今天桃園以北、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨，明天水氣減少，基隆北海岸、東半部、大台北山區有零星雨勢，特別要注意下週一、下週二，隨著南方雲系北移，全台降雨機率都提高，下週二晚間才會趨緩，聖誕節天氣轉好。