羅志祥驚喜現身鞋槓人生！NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（22）日迎來第65集，本集節目由主持人鞋頭18哥特別出外景，迎接史上最重磅來賓藝人「小豬」羅志祥。在節目中，羅志祥不僅和粉絲分享心中連結最深的球鞋，更透露過往辦鞋展曾遺失球鞋的遺憾經歷。最後，18哥也答應將送一雙「客製化潮鞋」給羅志祥，當作接受訪問的謝禮。
羅志祥驚喜現身節目 點名連結最深球鞋
羅志祥於12月9日至15日-15在台北市舉辦個人鞋展《Show My Shoes》，超級鞋頭18哥利用時間前往參觀，羅志祥收藏品驚人，包含Nike Dunk SB四大城市、Nike Dunk SB 海尼根以及需要用競標拿下的Louis Vuitton x Nike Air Force 1等珍貴球鞋。
此外，羅志祥本人也驚喜現身，接受《鞋槓人生》採訪。當被18哥問道，和哪一雙鞋的故事最多時，羅志祥表示：「每個人喜歡的款式都不一樣，但執著應該是一樣的，但對我來說，重要場合會穿Nike Dunk Low Pro SB Unkle，因為諧音很像『Encore』，它陪我走過好幾個不同城市的表演，就希望都能讓觀眾在底下喊Encore。」
鞋子遭偷曾想停辦展 鞋友一句話觸動心弦
事實上，這並不是羅志祥首次辦理鞋展，他透露：「其實20幾歲第一次辦鞋展，然後第二次在上海也辦過，但第二次的鞋展印象最不好的，那時候帶回台北，發現兩雙鞋不見，可能沒有顧好，或是安全措施沒有太注意，當時被很多鞋友拜託辦展，但很猶豫。」
不過羅志祥接著說道：「有一個人說了一句話，他說可以帶我們一起回到以前的回憶嗎？那一句話我真的是崩到了，因為帶我們回到以前的回憶，那也是順便把我也帶回去了。」
想看更多重度鞋友羅志祥和18哥的暢談內容，敬請鎖定這一集的《鞋槓人生》。此外，若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時透過YouTube觀看《鞋槓人生》。
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羅志祥於12月9日至15日-15在台北市舉辦個人鞋展《Show My Shoes》，超級鞋頭18哥利用時間前往參觀，羅志祥收藏品驚人，包含Nike Dunk SB四大城市、Nike Dunk SB 海尼根以及需要用競標拿下的Louis Vuitton x Nike Air Force 1等珍貴球鞋。
此外，羅志祥本人也驚喜現身，接受《鞋槓人生》採訪。當被18哥問道，和哪一雙鞋的故事最多時，羅志祥表示：「每個人喜歡的款式都不一樣，但執著應該是一樣的，但對我來說，重要場合會穿Nike Dunk Low Pro SB Unkle，因為諧音很像『Encore』，它陪我走過好幾個不同城市的表演，就希望都能讓觀眾在底下喊Encore。」
鞋子遭偷曾想停辦展 鞋友一句話觸動心弦
事實上，這並不是羅志祥首次辦理鞋展，他透露：「其實20幾歲第一次辦鞋展，然後第二次在上海也辦過，但第二次的鞋展印象最不好的，那時候帶回台北，發現兩雙鞋不見，可能沒有顧好，或是安全措施沒有太注意，當時被很多鞋友拜託辦展，但很猶豫。」
不過羅志祥接著說道：「有一個人說了一句話，他說可以帶我們一起回到以前的回憶嗎？那一句話我真的是崩到了，因為帶我們回到以前的回憶，那也是順便把我也帶回去了。」
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