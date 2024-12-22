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▲羅志祥分享重要場合會穿Nike Dunk Low Pro SB Unkle，因為諧音很像『Encore』，陪他走過好幾個不同城市的表演。（圖／記者吳翊緁攝）

▲羅志祥於12/9-15於台北市舉辦鞋展《Show My Shoes》，超級鞋頭18哥利用時間前往參觀，雙方暢聊球鞋，成為《鞋槓人生》史上最重磅的來賓。（圖／記者吳翊緁攝）

羅志祥驚喜現身鞋槓人生！NOWnews今日新聞潮鞋小單元《鞋槓人生》今（22）日迎來第65集，本集節目由主持人鞋頭18哥特別出外景，迎接史上最重磅來賓藝人「小豬」羅志祥。羅志祥於12月9日至15日-15在台北市舉辦個人鞋展《Show My Shoes》，超級鞋頭18哥利用時間前往參觀，此外，羅志祥本人也驚喜現身，接受《鞋槓人生》採訪。事實上，這並不是羅志祥首次辦理鞋展，他透露：「其實20幾歲第一次辦鞋展，然後第二次在上海也辦過，不過羅志祥接著說道：「想看更多重度鞋友羅志祥和18哥的暢談內容，敬請鎖定這一集的《鞋槓人生》。此外，若對更多最新潮鞋與相關的熱門球鞋話題感興趣的讀者朋友，也歡迎您可以在每週日早上10：00，準時透過YouTube觀看《鞋槓人生》。