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在12月21日的NBA例行賽中，剛剛才拿下「NBA盃」季中錦標賽冠軍的密爾瓦基公鹿，在客場以101：124不敵克里夫蘭騎士，儘管「字母哥」Giannis Antetokounmpo這一場拿到33分14籃板，但無奈球隊火力不足，最終吞敗。公鹿18日在2024年季中錦標賽冠軍戰與奧克拉荷馬雷霆交手，Antetokounmpo這一場比賽得到26分19籃板，還有10次助攻，用全面的「大三元」數據帶領球隊以97：81擊敗雷霆，拿下本屆冠軍。但今年東區競爭也頗為激烈，公鹿今天和本季崛起的騎士交手，Antetokounmpo全場出賽30分鐘，22投13中，相當高效地砍下33分14籃板3助攻3抄截，但Damian Lillard今晚沒打，先發後場Andre Jackson Jr.和AJ Green合計9投0中，球隊欠缺進攻火力，讓公鹿最終難以和對抗衡吞下敗仗。Donovan Mitchell這一場攻下27分6助攻，Darius Garland則是得到16分5助攻，Jarrett Allen得到10分10籃板，團隊命中20記三分球，命中率高達42.6%。另一場NBA例行賽，Joel Embiid復出，帶領費城76人在主場以108：95擊敗夏洛特黃蜂，他此役得到34分9助攻5籃板，Tyrese Maxey得到23分6助攻，Kelly Oubre Jr.斬獲22分。