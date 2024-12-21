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▲Sam「海巡」歌迷分享的張惠妹的貼文，甜蜜留言大讚：「正妹」。（圖／Sam IG）

▲Sam近期不僅頻繁發文幫女友宣傳，還在粉絲PO出與張惠妹有關的貼文下方留言。（圖／Sam IG）

▲張惠妹被爆點頭嫁男友， Sam發聲：「請不要再用文字傷害阿妹。」（圖／Sam IG）

天后張惠妹（阿妹）今（21）日將正式登上台北大巨蛋舞台，預計和粉絲一路嗨到跨年，她近日也經常在社群上分享彩排花絮，令歌迷相當期待演出內容及歌單。而交往13年的調酒師男友Sam（姚善鏞）昨日還在Threads上「海巡」，在粉絲分享的張惠妹影片的貼文下方留言大讚「正妹」，閃瞎眾人。有歌迷在Threads上分享張惠妹先前演出的片段，寫下：「愛張惠妹。」Sam驚喜現身留言區回覆：「正妹。」而他近期也頻繁發文幫女友宣傳，並在粉絲PO出與張惠妹有關的貼文下方留言：「好聽」、「好美」、「太棒了！」閃瞎不少粉絲。張惠妹與小她6歲調酒師男友Sam愛情長跑13年，作為天后最堅強的後盾，Sam經常跟著她南征北討，而先前張惠妹被爆料將和男友完婚，還為此裝潢了位在南港的豪宅，對此，張惠妹的經紀人陳鎮川出面否認傳言，痛批這個消息根本是空穴來風。隨後Sam也在臉書、IG發文：「感謝週刊報導（感覺結了好多次），謝謝大家的祝福（沒有婚啦），更謝謝大家的關心（請不要再用文字傷害阿妹了）。」發聲護女友。