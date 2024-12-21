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立法院三讀通過《選罷法》修正案，罷免連署須附上身分證影本，民眾黨也支持此版本，但民眾黨立法院黨團總召黃國昌在2013年時的評論再次被翻出，時代力量黨主席王婉諭向黃國昌表示，「政治人物可以轉變立場，但不能背棄理想。」黃國昌2013年在一場演講上說道：「在2012年，也就是各位剛選完立法委員以後，有一批立委，剛選上，第一件事情就是，他或許預知到他接下來會做很可怕的事情，就是心裡有預期啦，展望到我接下來任期會做很可怕的事情，所以他在立法院裡面提案，是進一步讓你的罷免程序變得複雜。怎麼樣讓罷免程序變得複雜？除了剛剛講的那些東西以外，每一個提議人跟連署人，要求你把身分證正反面影本交出。」黃國昌還說，詐騙嚴重卻要連署人交出身分證影本，民眾自然會感到擔心，因此民眾就會變成「我理念上支持，但是要我交身分證正反面影本門都沒有。」這種做法就是讓民眾行使直接民權的路變得很困難。王婉諭在threads上發文表示，很遺憾當年批判國民黨，跟著時力推動直接民權的黃國昌已經不存在了，最可怕的不是他輕易地為了政治利益而轉變立場，而是他至今都沒有為此提出任何合理的解釋和說明，「對他來說，藐視民意、藐視過去的自己，完全不費力氣的事。」