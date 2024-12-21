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2024年MLB賽季中，大谷翔平完成「50轟50盜」的歷史偉業，也幫助洛杉磯道奇隊拿下世界大賽冠軍，個人數據和團隊榮譽，都取得了成功。季後回首他這一季的表現，大谷除了全壘打和盜壘的表現外，在得點圈有人時的發揮也很受矚目，日本知名棒球記者丹羽政善近期撰文分析，點出大谷本季打擊的兩個時期，得點圈打擊率呈現的差異相當大，但隨著樣本增大，最終數據是接近他生涯平均，效正回歸。大谷翔平本季打擊表現分為幾個階段， 在3月至4月底時，他在壘上無人時的打擊率高達4成13，但在得分圈有人的情況下僅有1成84；8月份更是跌至0.95（21打數僅2安打），不到一成，不清楚這是否和他剛來到球隊仍在適應環境有關。對於這樣的結果，道奇隊總教練Dave Roberts曾在受訪時批評大谷在關鍵時刻揮棒過於積極，但丹羽政善認為，大谷在這些情境下揮擊壞球的比例，事實上比平時還低（得分圈有人25.8%，壘上無人30.9%）。不過，4月到8月的這段期間，他揮擊壞球的比利確實有些偏高（約31%）。之後是9月19日起至世界大賽結束這段時間，大谷翔平在得分圈的打擊率高達8成57（14打數12安打），多次在季分區冠軍爭奪中以及季後賽擊出關鍵安打，反而是在壘上無人時的發揮出現下滑。丹羽政善認為觀察一名選手，樣本數據當然要越多越好，雖然今年4月30日以前，大谷翔平本季得點圈打擊率僅1成84，但他本季得點圈打擊率最終回升到2成83，與生涯平均的2成93接近，在誤差範圍內。數據證明大谷一直是優秀的得點圈打者，擅長將隊友送回來、製造打點。