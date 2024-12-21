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▲賈永婕快閃日本14小時，笑說自己也是空姐行程。（圖／賈永婕IG）

▲賈永婕被酸「沒必要知道妳去了哪裡，有認真做事就好」，她也直球對決。（圖／賈永婕臉書）

▲有人質疑賈永婕蹺班，她強調自己是「超時加班」。（圖／賈永婕臉書）

女星賈永婕接任101董事長後風波不斷，曾多次接到恐嚇信、籌辦的國慶煙火挨酸、老公贊助公益點燈以及遭爆料不當開除員工、靠公益謀利等，一舉一動備受外界矚目。近日賈永婕在社群上分享自己「快閃日本14小時」，卻遭酸「沒必要知道妳去哪裡」、「蹺班」，對此，她也高EQ回擊。賈永婕日前曬出多張在飛機上的自拍照寫下：「應該沒有人發現董事長去了一趟日本，快閃日本14小時 door to door 101。」還強調自己與同一組空姐一起起飛、回來，笑說：「我也是空姐行程。」沒想到有人卻在貼文下方開酸：「沒必要知道妳去了哪裡，有認真做事就好！」對此，賈永婕親自回覆：「超級無敵認真。」此外，還有人表示：「又蹺班出去玩了，羨慕」、「蹺班好喔。」她則是強調自己是「超時加班」、「一點都不好玩」，展現高EQ。而隨著跨年將近，賈永婕還找來立法委員王世堅、賴士葆合拍宣傳影片，預告今年101跨年煙火絕對精采，影片中王世堅激動問：「賈董！現在跨年煙火到底是怎麼樣？妳說說看！妳不要再搞什麼『永婕同心』，我們全民沒有義務看妳跟先生放閃！」王世堅還作勢憤怒嗆聲：「跨年煙火沒放好，要嘛就跳海，要嘛就下台！」短短影片效果十足。