美國媒體《政客》（Politico）20日引述知情人士報導，台灣計畫在下個月川普就職典禮時，派出由立法院院長韓國瑜領軍的大型代表團前往華府參與，此舉或凸顯台灣對川普重返白宮感到不安。
報導指出，3名知情人士透露，台灣代表團具體會有多少人，目前還不明確，但不排除會超過台灣歷來派去參加美國總統就職典禮的人數，形容：「隨著川普即將上任，台灣對華府發起新的魅力攻勢。」
由於川普一邊批評台灣，一邊又支持對中國強硬，所以台灣難以捉摸他未來的兩岸政策走向，因此代表團須在外交上維持巧妙平衡，畢竟中國向來反對台美官員有任何接觸，認為這破壞所謂的一中原則。
在這之前，川普也已邀請中國國家主席習近平出席典禮，但專家普遍認為習近平不太可能真的出席，此外，因川普今年稍早曾要求台灣，將防務支出從目前GDP占比2.6%提升至10%，他的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也聲稱，至少應提升至5%，才能滿足川普的要求，所以美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的亞洲研究員薩克斯（David Sacks）分析，韓國瑜屆時可能向川普團隊強調，台灣會認真看待防務，絕不會搭便車。
儘管如此，報導最後也提到，台灣在應對華府政治場景方面相當老練，前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Stephen Young）也說，不論白宮由誰掌權，歷屆台灣政府，在處理美國政治、使其對台有利的工作上，表現都是出色的，包括強調台灣作為商業夥伴及民主盟友的價值。
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由於川普一邊批評台灣，一邊又支持對中國強硬，所以台灣難以捉摸他未來的兩岸政策走向，因此代表團須在外交上維持巧妙平衡，畢竟中國向來反對台美官員有任何接觸，認為這破壞所謂的一中原則。
在這之前，川普也已邀請中國國家主席習近平出席典禮，但專家普遍認為習近平不太可能真的出席，此外，因川普今年稍早曾要求台灣，將防務支出從目前GDP占比2.6%提升至10%，他的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也聲稱，至少應提升至5%，才能滿足川普的要求，所以美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的亞洲研究員薩克斯（David Sacks）分析，韓國瑜屆時可能向川普團隊強調，台灣會認真看待防務，絕不會搭便車。
儘管如此，報導最後也提到，台灣在應對華府政治場景方面相當老練，前美國在台協會（AIT）處長楊甦棣（Stephen Young）也說，不論白宮由誰掌權，歷屆台灣政府，在處理美國政治、使其對台有利的工作上，表現都是出色的，包括強調台灣作為商業夥伴及民主盟友的價值。