中信兄弟黃衫究竟有何魅力？中信兄弟外野手詹子賢，季後率先行使自由球員權利，開出中職自由市場的第一槍，據傳台鋼雄鷹端出誠意滿滿的7年、平均月薪90萬的優渥合約，卻仍沒能打動詹子賢，最終選擇和母隊兄弟簽下5年、月薪80萬的合約，讓人感受到黃衫的無限魅力。另一方面，爭奪陳子豪、詹子賢兩頭空的台鋼，下步又該何去何從，《NOWnews》將和讀者們一起回顧這次的詹子賢搶人大戰。
簽約整體評分：B+
在自由市場開張前，外界普遍預期兄弟會選擇留下陳子豪，放走詹子賢，但最終劇情卻出現大逆轉。根據目前消息指出，詹子賢將會以5年、月薪80萬續留兄弟，台鋼確定在搶人戰中落敗，而陳子豪則和味全龍簽下10年合約，總值達1億3,000萬。
對於整體戰力層面來說，本季兄弟嘗試啟用新人外野手曾頌恩、宋晟睿等人，收到良好成效，但也讓詹子賢的出場時間受到壓縮，導致表現連帶受到影響。但日籍總教練平野惠一，執教風格新穎，習慣嘗試不同打序、先發陣容，對於兄弟來說，有詹子賢這樣長打、守備兼具的可用之兵存在，即使並非常駐先發，仍然能維持先發外野選手間的競爭力，更能以備不時之需。
另一方面，即便失去了上季全隊最多轟的重砲陳子豪，對長打火力一定有所影響，但別忘了兄弟在相似位置仍有許多強打，包含陳俊秀、許基宏或是張志豪，單季都有將近10轟的砲火，兄弟的4棒海依然不容小覷。
對兄弟而言，與其砸大錢將陳子豪留下，不如轉向慰留更於願意留隊的詹子賢，甚至是把預算留在尋找洋投戰力之上。因此，排除簽約背後的其他複雜因素，可以給兄弟留下陳子豪、放走詹子賢的決定，一個B+的評分。
贏家：中信兄弟
在詹子賢的搶人戰之中，中信兄弟是毫無疑問的贏家。僅用5年、月薪80萬合約，就戰勝了台鋼的7年、平均月薪90萬的超優渥合約，相比季初兄弟給出的63萬月薪，每月只多花了17萬，就留下了這位自由市場的熱門大物，而其中關於兄弟黃衫的魅力，可能只有當事人才能懂。
不過試圖揣測其中原因，或許還是有跡可循，撇除詹子賢感念兄弟栽培之情，若轉對台鋼需要面對的首個問題就是戰績落差。兄弟今年在下半季後，戰績堪稱破繭而出，一路奪下全年度冠軍以及下半季冠軍，最終在台灣大賽擊敗統一獅，拿下總冠軍。
更重要的，兄弟主要戰力都還在當打之年，像是守護神吳俊偉、強打曾頌恩、宋晟睿等人，也都還是初綻光芒的未來新星，對於兄弟來說，未來幾年或許有望迎接連霸黃朝。另一方面，台鋼僅是登上一軍首年，雖然明年成績有望成長，但想要衝擊台灣大賽，或許仍有一定難度，而這一落差，也可能是影響決策的原因之一。
輸家：台鋼雄鷹
在和兄弟簽下合約前，外界看法認為兄弟的外野人才濟濟，詹子賢如果轉戰台鋼，將能獲得大量的出場機會，更有望和前隊友陳文杰、強打王柏融組成新外野三「雄」。可惜最終事與願違，台鋼充分展現誠意後，詹子賢仍選擇回歸母隊，無緣為外野補強火力。
雖然補強失敗，但台鋼打線經過一整季磨合，也有所成型，再加上先前和洋砲魔鷹續約，確保有單季高達30轟的火力輸出後，仍有和他隊一戰的本錢。
此外，接下來仍有機會在各隊的60人名單外球員中，尋找可用之兵，並且在搶人戰中省下的簽約金，勢必也能轉嫁到尋找洋投的成本，況且，明年也還僅是台鋼進入一軍行列的第二年。
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在自由市場開張前，外界普遍預期兄弟會選擇留下陳子豪，放走詹子賢，但最終劇情卻出現大逆轉。根據目前消息指出，詹子賢將會以5年、月薪80萬續留兄弟，台鋼確定在搶人戰中落敗，而陳子豪則和味全龍簽下10年合約，總值達1億3,000萬。
對於整體戰力層面來說，本季兄弟嘗試啟用新人外野手曾頌恩、宋晟睿等人，收到良好成效，但也讓詹子賢的出場時間受到壓縮，導致表現連帶受到影響。但日籍總教練平野惠一，執教風格新穎，習慣嘗試不同打序、先發陣容，對於兄弟來說，有詹子賢這樣長打、守備兼具的可用之兵存在，即使並非常駐先發，仍然能維持先發外野選手間的競爭力，更能以備不時之需。
另一方面，即便失去了上季全隊最多轟的重砲陳子豪，對長打火力一定有所影響，但別忘了兄弟在相似位置仍有許多強打，包含陳俊秀、許基宏或是張志豪，單季都有將近10轟的砲火，兄弟的4棒海依然不容小覷。
對兄弟而言，與其砸大錢將陳子豪留下，不如轉向慰留更於願意留隊的詹子賢，甚至是把預算留在尋找洋投戰力之上。因此，排除簽約背後的其他複雜因素，可以給兄弟留下陳子豪、放走詹子賢的決定，一個B+的評分。
贏家：中信兄弟
在詹子賢的搶人戰之中，中信兄弟是毫無疑問的贏家。僅用5年、月薪80萬合約，就戰勝了台鋼的7年、平均月薪90萬的超優渥合約，相比季初兄弟給出的63萬月薪，每月只多花了17萬，就留下了這位自由市場的熱門大物，而其中關於兄弟黃衫的魅力，可能只有當事人才能懂。
不過試圖揣測其中原因，或許還是有跡可循，撇除詹子賢感念兄弟栽培之情，若轉對台鋼需要面對的首個問題就是戰績落差。兄弟今年在下半季後，戰績堪稱破繭而出，一路奪下全年度冠軍以及下半季冠軍，最終在台灣大賽擊敗統一獅，拿下總冠軍。
更重要的，兄弟主要戰力都還在當打之年，像是守護神吳俊偉、強打曾頌恩、宋晟睿等人，也都還是初綻光芒的未來新星，對於兄弟來說，未來幾年或許有望迎接連霸黃朝。另一方面，台鋼僅是登上一軍首年，雖然明年成績有望成長，但想要衝擊台灣大賽，或許仍有一定難度，而這一落差，也可能是影響決策的原因之一。
輸家：台鋼雄鷹
在和兄弟簽下合約前，外界看法認為兄弟的外野人才濟濟，詹子賢如果轉戰台鋼，將能獲得大量的出場機會，更有望和前隊友陳文杰、強打王柏融組成新外野三「雄」。可惜最終事與願違，台鋼充分展現誠意後，詹子賢仍選擇回歸母隊，無緣為外野補強火力。
雖然補強失敗，但台鋼打線經過一整季磨合，也有所成型，再加上先前和洋砲魔鷹續約，確保有單季高達30轟的火力輸出後，仍有和他隊一戰的本錢。
此外，接下來仍有機會在各隊的60人名單外球員中，尋找可用之兵，並且在搶人戰中省下的簽約金，勢必也能轉嫁到尋找洋投的成本，況且，明年也還僅是台鋼進入一軍行列的第二年。