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▲味全龍球團與陳子豪達成合約共識，雙方簽下10年合約，總值達1億3,000萬。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲台鋼雄鷹日前宣布與2024球季貢獻30支全壘打、99分打點，拿下「雙冠王」的洋砲魔鷹（Steven Moya）談妥合約，2025球季合約總值57萬5千美元。（圖／台鋼雄鷹提供）

中信兄弟黃衫究竟有何魅力？另一方面，爭奪陳子豪、詹子賢兩頭空的台鋼，下步又該何去何從，《NOWnews》將和讀者們一起回顧這次的詹子賢搶人大戰。在自由市場開張前，外界普遍預期兄弟會選擇留下陳子豪，放走詹子賢，但最終劇情卻出現大逆轉。對於整體戰力層面來說，本季兄弟嘗試啟用新人外野手曾頌恩、宋晟睿等人，收到良好成效，但也讓詹子賢的出場時間受到壓縮，導致表現連帶受到影響。另一方面，對兄弟而言，與其砸大錢將陳子豪留下，不如轉向慰留更於願意留隊的詹子賢，甚至是把預算留在尋找洋投戰力之上。在詹子賢的搶人戰之中，中信兄弟是毫無疑問的贏家。僅用5年、月薪80萬合約，就戰勝了台鋼的7年、平均月薪90萬的超優渥合約，不過試圖揣測其中原因，或許還是有跡可循，撇除詹子賢感念兄弟栽培之情，若轉對台鋼需要面對的首個問題就是戰績落差。兄弟今年在下半季後，戰績堪稱破繭而出，一路奪下全年度冠軍以及下半季冠軍，最終在台灣大賽擊敗統一獅，拿下總冠軍。更重要的，另一方面，台鋼僅是登上一軍首年，雖然明年成績有望成長，但想要衝擊台灣大賽，或許仍有一定難度，而這一落差，也可能是影響決策的原因之一。可惜最終事與願違，台鋼充分展現誠意後，詹子賢仍選擇回歸母隊，無緣為外野補強火力。雖然補強失敗，但台鋼打線經過一整季磨合，也有所成型，再加上先前和洋砲魔鷹續約，確保有單季高達30轟的火力輸出後，仍有和他隊一戰的本錢。此外，