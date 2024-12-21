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▲金子仁擁有火辣身材、天使般臉蛋，過往曾是NC恐龍啦啦隊的一員，也曾擔任足球大邱FC的啦啦隊，更是李雅英的師妹。（圖／翻攝自金子仁 IG）

▲Fubon Angels目前已有2名韓籍啦啦隊員南珉貞、金渡娥，如今將再添1名韓籍生力軍金子仁，3位韓籍成員將聯手19位本土啦啦隊員壯大團隊實力。（圖／翻攝自金子仁 IG）

Fubon Angels補強不停歇！即將在勇士主場應援舞台初登場的子仁表示，「很興奮能加入Angels大家庭，自己每天都很努力地在準備應援，希望將自己最好的一面呈現給大家，也非常期待現場與大家互動，請大家多多支持我們！」即將在28、29日年底迎來的「歐巴～撒拉嘿勇사랑해요」主題週，球團另外邀請韓國安養正官庄赤紅火箭啦啦隊鄭嘉睿、朴星垠、千昭允、劉世莉等超高人氣的啦啦隊員，將在場邊應援陪伴大家度過年底假期，兩日門票火熱販售中，有興趣的球迷朋友千萬別錯過！