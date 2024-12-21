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立法院會昨日在朝野激烈攻防後，三讀通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法等法案，總統賴清德則說，民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。對此，作家溫朗東今（21）日分析未來走向，認為執政團隊已經做好發起公民投票的準備，「拒絕副署、憲法法庭、2025年8月23號的公投，三招齊下，動員全民力量」。賴清德表示，立法院昨天在衝突中強行通過的選罷法修法，剝奪人民監督國會的權利，憲訴法和財劃法這兩項法案，是與每一個人都息息相關，但都未經過實質朝野協商的正當程序就強行闖關。對於賴清德稱民主的紛爭，要用更大的民主來解決說法，溫朗東分析，這看起來不只是行政院長會拒絕副署藍白法案而已，因為拒絕副署後，藍白還是會釋憲跑到憲法法庭，通常不太會用「更大的民主」來形容憲法法庭。溫朗東認為，該項說法也不太像是解散國會，實務上必須先成立行政院長的不信任案，而這需要國會過半同意，因此就算綠營主動提不信任案，也會被藍白聯手擋下。溫朗東說，他認為執政團隊已經做好發起公民投票的準備，「賴清德過往親自出馬、破百場下鄉說明的2021四公投戰，結局是奇蹟式的逆轉勝」。溫朗東說，拒絕副署、憲法法庭、2025年8月23號的公投，三招齊下，動員全民力量，一舉翻轉藍白毀憲亂政的局勢。