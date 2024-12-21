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針對藍白聯手惡修財劃法，民進黨高雄市黨部主委黃文益於今（21）日表示，財劃法立法過程既無立法品質，更擴大南北差距、資源重北輕南，並痛斥國民黨高雄市黨部主委柯志恩臉書發文旨在為個人政治前途卸責，無視273萬高雄市民福祉。黃文益說，行政院已多次主張現行財劃法「已經是最好的」，柯志恩就算不聞不問，民進黨立委也已就高雄長期承受的高污染產業影響，提出自己的財劃法修正版本，怎未見到柯志恩大力支持？更別說，即便行政院提對案，進到委員會、院會，藍白已示範，只要有人數優勢就能完全規避討論，甚至還能以「舉手表決」規避責任政治，這樣毫無立法品質的立法，難道只能講「好棒棒」？黃文益轟，柯志恩不要裝無辜、裝可憐， 4月2日柯志恩表示「現在非綠席次過半，正是修財劃法最佳時機」，若柯主委忘記自己曾講過這句話，希望全高雄市民能幫她想起來！黃文益認為，既然柯主委信心滿滿「我們修財劃法，不是如民進黨聲稱的，是要從中央搬錢」，根據初估中央需增釋3753億，而國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，目前高雄仍有多項重要建設進行中，像是：捷運黃線、捷運小港林園線，甚至是未來高鐵南延進高雄，這些建設一旦因國民黨惡修財劃法導致延宕，希望全高雄市民記得韓國瑜、傅崐萁跟柯志恩是主導修正財劃法的罪魁禍首。