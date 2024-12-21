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隨著陳子豪簽下中職史上最大合約，宣告中職進入前所未見大頂薪時代，與味全龍豪撒銀彈補強相比，樂天桃猿近年來在FA市場風格趨於保守，不傾向以高薪續留功勳戰將，與中職過往談薪邏輯、時代潮流反著走，連兩季主砲等級球星陳俊秀、朱育賢相繼遠走他隊，據悉新球季月薪上看120萬的當家球星林立明年也將換約，樂天桃猿留得住這尊大佛嗎？日商樂天集團接手球隊，改名樂天桃猿後，不論在FA市場或與隊上球員談約，風格都相當保守，對於有實績選手，談薪若不順即不強留，上季放走陳俊秀，從中信兄弟拿到後援投手陳柏豪加657萬元，陳柏豪也搖身一變成為中職救援王，樂天桃猿嚐到甜頭，今年再度放走朱育賢，準備再走一次「轉隊費+補償球員」方案，從味全名單中延攬值得期待選手。事實上，儘管極少發動銀彈攻勢與他隊搶人，但樂天桃猿也陸續簽過賴鴻誠、或開大約延攬林子偉，顯見球團並非不願意花錢補強，但對於留下自家球員，採用「佛系態度」，通常選擇先觀望市場行情後，開出第一波同等價值報價，後續他隊加碼並不會輕易跟進，與中職一直以來「重情重義」留人態度背道而馳，隊於球員價值高低，樂天桃猿似乎自有一套評估邏輯。當家主砲林立在2023開季前與樂天桃猿續簽3年複數年合約，從首年63萬起跳，視表現加薪，新球季據悉月薪已上看120萬，本季末也即將面臨換約，28歲仍處巔峰，過往為樂天桃猿屢建戰功，加上國際賽好表現，對比剛簽新約的陳子豪，林立要價有望再寫中職新紀錄，按照近年樂天桃猿談約邏輯，恐難以留下這位中華隊現役國手。相繼告別陳俊秀、朱育賢兩門重砲後，樂天桃猿明年球季結束又將面臨「林立選擇題」，比起感性希望看到樂天桃猿與林立再續前緣，期待樂天桃猿在自由市場新簽戰力或許更為實際。